Venezia – L’assessore Boraso (arrestato) rassegna le dimissioni, Brugnaro parlerà in Consiglio il 9 settembre

L’assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, ha rassegnato le dimissioni e ha lasciato anche Ca’ Farsetti, non essendo consigliere comunale.

La notizia è stata resa nota all’ANSA dal suo avvocato difensore, Umberto Pauro, dopo l’incontro con il politico nel carcere di Padova.

Il legale non ha commentato la scelta dell’assistito, considerandola un atto dovuto. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, parteciperà al Consiglio Comunale di Venezia fissato per il 9 settembre.

Lo si apprende da fonti di Ca’ Farsetti.

In quella data, come Brugnaro aveva preannunciato ieri in un messaggio all’assemblea, saranno messe all’ordine del giorno le questioni di natura politica e amministrativa collegate all’indagine giudiziaria in cui il sindaco è indagato assieme ad altri funzionari pubblici e imprenditori.