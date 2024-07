VENETO – Barca contro briccola: 1 morto e 1 ferita (FOTO)

La notte scorsa, tra lunedì e martedì 23 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti per una barca segnalata alla deriva che girava su sé stessa davanti l’isola di Sacca Fisola a Venezia: un uomo deceduto, una donna ferita. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la barca sia andata impattare contro una briccola.

I vigili del fuoco accorsi con due autopompe lagunari, la motobarca di Marittima e i sommozzatori arrivati da Vicenza, sono riusciti a salire a bordo e riprendere il controllo della barca, rivenendo all’interno due persone. Subito sono stati prestati i primi soccorsi, iniziando le operazioni di rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo dei sanitari del Suem. Purtroppo il medico ha solo potuto constatare la morte dell’uomo.

La vittima è il conte Marco Celio Passi, pro-cancelliere dell’ordine dei Cavalieri di Malta di Venezia. La donna ferita è una quarantaduenne romana.

Marco Celio Passi, 44 anni, oltre al ruolo nel Priorato a Castello, era delegato a San Polo, dove risiedeva, del palazzo Tiepolo Passi, che si affaccia sul Canal Grande, in zona San Silvestro.

La donna è stata stabilizzata e trasferita in idroambulanza in ospedale. Il personale dei vigili del fuoco ha poi effettuato una perlustrazione della zona con l’illuminazione della motobarca VF 1171 per escludere il coinvolgimento di altri natanti.

Sul posto le forze di polizie e la capitaneria di porto per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:00.