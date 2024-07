Variazione alla viabilità in contra’ dei Burci il 25 luglio

Giovedì 25 luglio dalle 15 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, sarà modificata la viabilità in contra’ dei Burci per consentire lo svolgimento di una manifestazione.Sarà disposta la temporanea chiusura al traffico con transenne nel tratto compreso tra l’incrocio con contra’ della Piarda fino al civico 25. Sempre in contra’ della Piarda è istituita la direzione obbligatoria diritto per chi proviene da contra’ Mure San Michele. Sarà vietata la sosta su ambo i lati, e verrà consentito il transito a vista dei soli frontisti tra contra’ del Guanto e contra’ dei Burci.Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it).