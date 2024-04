Dipendente del Consiglio Regionale del Veneto presa a pugni da un pregiudicato in una calle

Una donna, dipendente del Consiglio della Regione del Veneto è stata aggredita stamane in campo San Gallo a Venezia da un uomo, pregiudicato, apparentemente senza motivo. La donna stava svoltando nel campo per raggiungere la sede della Biblioteca del Consiglio. L’uomo è noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura restrittiva dell’obbligo di firma. Pare si stesse recando proprio al commissariato di San Marco, in fondamenta San Lorenzo, per firmare. Ha sferrato un pugno violento alla donna che è riuscita a raggiungere l’ingresso e a chiedere aiuto. Nelle vicinanze alcuni trasportatori potrebbero aver assistito all’aggressione.

L’uomo è stato bloccato grazie all’intervento di una guardia giurata in turno nella biblioteca e ai carabinieri chiamati sul posto. La donna è stata portata in ospedale per le medicazioni