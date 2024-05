A Fara e Zugliano le Olimpiadi della Protezione Civile Junior

Le avverse condizioni meteorologiche non hanno fermato lo spirito di competizione e l’impegno dei giovani partecipanti alle Olimpiadi della Protezione Civile Junior , evento svoltosi con successo presso la sala civica Zagorà a Zugliano il 3 maggio 2024, dalle ore 8 alle ore 13.

Nonostante le piogge incessanti e le raffiche di vento che hanno caratterizzato le giornate precedenti, gli aspiranti volontari della protezione civile provenienti dalle scuole medie dei due comuni di Fara Vicentino e Zugliano hanno dimostrato un’incredibile determinazione e resilienza nell’affrontare le sfide proposte durante l’esercitazione.

Le Olimpiadi della Protezione Civile Junior hanno offerto ai giovani partecipanti l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante le lezioni tenute durante l’anno scolastico sui temi della sicurezza, dell’emergenza e del soccorso, attraverso una serie di prove pratiche e simulazioni realistiche.

Durante la giornata, i ragazzi hanno affrontato una serie di prove teorico-pratiche, tra cui:

Primo Soccorso con la Croce Rossa Italiana Sezione di Thiene: I giovani hanno avuto l’opportunità di apprendere e mettere in pratica le tecniche di primo soccorso, sotto la guida esperta dei volontari della Croce Rossa Italiana, acquisendo competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza mediche.

Quiz di Protezione Civile con i Volontari della Protezione Civile di Fara Vicentino e Zugliano: Attraverso vari quiz interattivi, i partecipanti hanno testato le proprie conoscenze sui principi fondamentali della protezione civile, acquisendo familiarità con le procedure e i protocolli di gestione dell’emergenza.

Concetti di sicurezza stradale con il Consorzio di Polizia Locale di Thiene: I ragazzi hanno approfondito le conoscenze sulla sicurezza stradale, comprendendo l’importanza delle norme e dei comportamenti sicuri per prevenire incidenti e garantire la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Utilizzo delle radio Tetra per comunicazioni in emergenza: Attraverso simulazioni pratiche, i partecipanti hanno imparato a utilizzare le radio Tetra per stabilire comunicazioni efficaci durante situazioni di emergenza, sottolineando l’importanza della comunicazione tempestiva e coordinata tra gli operatori di soccorso.

Montaggio di tende per realizzare una tendopoli di Protezione Civile per sfollati: I giovani hanno acquisito competenze pratiche nel montaggio di tende per la realizzazione di una tendopoli di Protezione Civile, dimostrando capacità di collaborazione e coordinamento nella gestione delle risorse durante situazioni di emergenza e assistenza alle persone colpite.

I ragazzi sono stati valutati sulla base dei tempi, della capacità di lavoro di squadra e del lavoro in sicurezza, evidenziando l’importanza della precisione, della collaborazione e del rispetto delle norme di sicurezza nelle attività di protezione civile.

A fine giornata è stato proclamato il podio delle Olimpiadi di Protezione Civile Junior e consegnati gli attestati di partecipazione al corso svolto durante l’anno scolastico. Inoltre, come riconoscimento per il loro impegno, i ragazzi hanno ricevuto dei gadget legati alla sicurezza donati dalla Protezione Civile di Fara Vicentino e Zugliano, che fungono da simbolo di incoraggiamento e gratitudine per il loro contributo alla promozione della cultura della sicurezza e della protezione civile tra i giovani.

Il successo di quest’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione e al coordinamento tra le autorità locali, le scuole partecipanti, gli istruttori di protezione civile e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione delle Olimpiadi.

Le Olimpiadi della Protezione Civile Junior non sono solo un’occasione per sviluppare competenze pratiche legate alla sicurezza e alla protezione civile, ma rappresentano anche un importante momento di sensibilizzazione e formazione per i giovani, incoraggiandoli a diventare cittadini responsabili e consapevoli del proprio ruolo nella tutela della comunità.

Grande soddisfazione per la buona riuscita della giornata è stat espressa dagli amministratori locali, dal Presidente della Protezione Civile di Fara Vicentino e Zugliano Sergio Polga e dai formatori Ing. Andrea Leonardi, Prof. Lucio Pasin, Ivana Dal Prà e Giorgio De Bernard.

L’appuntamento è per il prossimo anno con le Olimpiadi 2025 che si terranno a Fara Vicentino.