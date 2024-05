Schio – Deruba un’anziana: inseguito e fermato da un passante

Su richiesta pervenuta al 112, nel pomeriggio del 9 maggio scorso una pattuglia della Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio è intervenuta con urgenza in vicolo della Giasara a Schio dove un giovane, poco prima, aveva consumato un furto con strappo in danno di una persona anziana. I militari, giunti sul posto, accertavano che l’autore del furto era stato fermato da un privato cittadino che aveva assistito allo scippo e si era messo subito all’inseguimento del ladro, riuscendo a fermarlo ed a consegnarlo immediatamente ai carabinieri. La borsetta asportata, contenente del denaro contante e documenti vari, veniva restituita all’anziana. Per l’autore del furto, un 27enne scledense, dopo le operazioni di identificazione a mezzo foto-segnalamento, è scattata, inevitabile, la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di furto con strappo.