Alto Vicentino – Tentò un furto in un’abitazione: rintracciato grazie alle immagini di sorveglianza

Ad inizio aprile invece veniva denunciato presso la Stazione Carabinieri di Schio un furto avvenuto nelle pertinenze di un’abitazione. In particolare, un soggetto, alle prime luci dell’alba, si era introdotto all’interno di un box pertinenziale di un’abitazione frugando all’interno dell’abitacolo di un autocarro parcheggiato, salvo poi desistere senza asportare nulla. Le immediate indagini dei Carabinieri della Stazione di Schio, sviluppate con l’acquisizione ed analisi delle immagini di videosorveglianza, consentivano di individuare l’autore del tentativo di furto in un 25enne guineano, che veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di tentato furto in abitazione.