Rossi d’Asiago protagonista al Vinitaly 2024

L’ appuntamento a Verona con Vinitaly 2024 si avvicina e la distilleria vicentina si prepara ad offrire ai visitatori un’esperienza sensoriale immersiva. Dal 14 al 17 Aprile presso il Padiglione 4 Stand C2 la Rossi d’Asiago vi invita a scoprire una selezione dei suoi liquori e distillati artigianali: a partire da Kranebet Botanic Gin Liqueur,prodotto storico che quest’anno compie 100 anni, passando per i liquori per cocktail Volare e la linea Antica Sambuca, fino a Grappa Culto, prestigiosa collezione di grappe sapientemente invecchiate.

Fondata nel cuore dell’altopiano di Asiago nel 1868, la distilleria è custode di una lunga tradizione nella

produzione di liquori e grappe di alta qualità, caratterizzata da una profonda connessione con il territorio e con le materie prime locali. Erbe, spezie alpine ed altre botaniche

vengono selezionate con cura e impiegate nella produzione

dei liquori Rossi d’Asiago.

L’ impegno e l’amore verso la natura trovano riscontro anche

nel design dello stand Rossi al Vinitaly, per il quale sono stati impiegati materiali di scarto al fine di creare un ambiente espositivo innovativo e sostenibile. All’interno di questo

suggestivo stand, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare i prodotti iconici della distilleria sia in purezza,

permettendo di apprezzare appieno i loro sapori distintivi, sia miscelati in cocktail raffinati e creativi. Quattro giorni ricchi di incontri, novità e momenti di degustazione vi aspettano

presso lo stand Rossi d’Asiago.

Gli appuntamenti non finiscono qui, il team Rossi d’Asiago sarà impegnato dal 13 al 14 Maggio al Roma Bar Show, il più atteso evento italiano dedicato alla mixology. Il nuovissimo stand Rossi d’Asiago (stand B03, posizionato al piano terra – ambulacro pittura – zona B), ospiterà un coinvolgente programma di masterclass e mixology experience. Durante l’evento, i visitatori verranno coinvolti in un originale viaggio alla scoperta del

mondo della distillazione, con un focus speciale sulle botaniche utilizzate nella produzione dei liquori Rossi d’Asiago.