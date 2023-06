Despar e la Questura di Vicenza insieme per la sicurezza stradale

Prosegue l’impegno di Aspiag Service, concessionaria del marchio Desparper il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, al fianco della Polizia di Stato per diffondere importanti messaggi a sfondo sociale con la nuova campagna “Guida Sicura” dedicata alla sicurezza sulla strada.

L’iniziativa è stata presentata oggi presso la Questura di Vicenza alla presenza del Questore Paolo Sartori e di Giovanni Taliana, Direttore Regionale Veneto di Aspiag Service Despar.

La campagna “Guida Sicura” è volta ad informare e sensibilizzare i cittadini del Veneto ponendo l’attenzione su regole e comportamenti da adottare alla guida per prevenire i pericoli legati all’imprudenza e alle distrazioni e viaggiare in sicurezza, attraverso un vero e proprio vademecum con otto consigli per guidare responsabilmente. Nel volantino sono inoltre segnalati i numeri utili a cui rivolgersi in caso di necessità o emergenza sulla strada.

I messaggi della campagna saranno diffusi attraverso degli opuscoli informativi dal linguaggio e dalle immagini semplici e immediate, ideati e realizzati in sinergia tra la Polizia di Stato e Despar, che saranno distribuiti in oltre 60 mila copie presso le casse dei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Veneto.

La campagna proseguirà poi, nei prossimi mesi, con specifiche giornate di sensibilizzazione all’esterno di alcuni punti vendita della Provincia di Vicenza e delle altre Province del Veneto, durante le quali i cittadini potranno incontrare le donne e gli uomini della Polizia di Stato e ricevere da loro informazioni e indicazioni.

La nuova campagna per la sicurezza sulla strada, ideata da Aspiag Service Despar e sostenuta oltre che dalla Questura di Vicenza anche dalle altre Questure del Veneto, rappresenta la continuazione del percorso di collaborazione tra la concessionaria del marchio Despar e la Polizia di Stato, che in passato avevano già unito le forze per promuovere in tutto il territorio regionale campagne informative contro la violenza di genere, il bullismo e le truffe.

“Sono purtroppo ancora tanti, troppi gli incidenti stradali, quasi sempre dovuti a comportamenti scorretti ed imprudenti quali l’alta velocità, l’abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti e la distrazione a causa dell’uso improvvido alla guida di strumenti elettronici di comunicazione – ha tenuto ad evidenziare il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori –. Serve formazione, dunque, ed educazione. Al rispetto dell’altro ed al rispetto verso sé stessi. In questo contesto la collaborazione oramai consolidata tra la Polizia di Stato ed Aspiag Service-DESPAR rappresenta un significativo punto di riferimento sul tema della sensibilizzazione di quelle problematiche sociali che riguardano importanti aspetti della vita quotidiana”.

“E’ per noi motivo di soddisfazione proseguire il nostro percorso di collaborazione con la Polizia di Stato e di mettere a disposizione i nostri punti vendita sui territori per informare e consapevolizzare i cittadini su temi di rilevanza sociale – ha commentato Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service Despar per il Veneto – Queste iniziative, oltre a possedere un alto valore civico, stanno diventando sempre di più un veicolo di corretta informazione per tutta la popolazione. La sicurezza su strada è un tema particolarmente sentito e attuale, in particolare per i giovani: con questa campagna vogliamo contribuire a sensibilizzare e fornire degli strumenti che possano aiutare a invertire il tragico fenomeno dell’incidentalità e a mantenere un comportamento corretto e responsabile alla guida. Poter essere al fianco delle forze dell’ordine come veicolo di promozione sociale è per noi ancora una volta motivo di orgoglio, che rafforza ulteriormente il nostro impegno e vicinanza ai territori e alle persone dei territori in cui l’azienda si inserisce”.