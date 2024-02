Il Questore chiude per la terza volta il “Bar Las Vegas”

Nella giornata di ieri il Questore della Provincia di Vicenza ha disposto per la terza volta, nell’arco di meno di meno di un anno, il provvedimento di sospensione e chiusura per la durata di 15 giorni del Pubblico Esercizio denominato “Bar Las Vegas”, che si trova in città, in via Lanza.

Il provvedimento consegue alle ripetute problematiche di ordine e sicurezza pubblica che continuano a creare insicurezza nei privati cittadini che abitano nelle vicinanze e segnalano alla Centrale Operativa svariati episodi di violenze tra i vari avventori del locale. In effetti, dai numerosi interventi effettuati dalle pattuglie della Squadra “Volanti” e dai controlli con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, il locale risulta abitualmente frequentato da pregiudicati prevalentemente stranieri e assuntori di sostanze stupefacenti.

Non è stato raro che a seguito delle segnalazioni dei privati cittadini venisse accertata la presenza di svariate decine di persone che bivaccavano nelle pertinenze del bar intralciando il traffico. Anche il Comune di Vicenza, lo scorso mese di agosto, stabiliva per 30 giorni la chiusura del locale alle ore 19:00. Nella serata di martedì veniva inviato l’ennesimo equipaggio delle volanti in via Lanza, al fine di effettuare una serie di controlli.

Alla vista degli Agenti un uomo si rifugiava all’interno dell’esercizio commerciale in parola ma veniva raggiunto dagli operatori e identificato.

Dalla consultazione della Banca Dati delle Forze di Polizia, U.B., 33enne cittadino nigeriano, risultava essere più volte condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Per l’ultima condanna doveva ancora scontare una pena residua di un anno e sette mesi. Pertanto veniva condotto presso la locale Casa Circondariale.

Durante l’attività di controllo, all’interno del bar, venivano identificati altri 5 soggetti, tutti con precedenti di polizia e condanne per spaccio di sostanza stupefacente.

Pertanto, quest’ultimo controllo – unitamente ad altri riscontri informativi ed investigativi ottenuti al riguardo– ha fatto concretamente ritenere che il predetto Pubblico Esercizio abbia consolidato la propria propensione a rappresentare un punto di riferimento, un vero e proprio ricettacolo di spacciatori che hanno individuato questo Locale quale luogo ottimale per porre in essere le proprie attività criminali.

Per questi motivi, il Questore Sallustio ha ritenuto di disporre la terza chiusura del Bara Las Vegas.