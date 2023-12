Vicenza, 37 nuovi carabinieri in provincia: tutti destinati a ruoli operativi

Un contingente di 37 nuovi militari dell’Arma (tra cui 11 donne) è stato assegnato in via definitiva al territorio della provincia di Vicenza, con arrivo ai reparti già avvenuto nel corso di questi ultimi giorni. Nessuna delle nuove unità è stata destinata ad Uffici o altre branche di natura burocratica o logistica, quanto piuttosto in varie Stazioni della provincia e nelle Tenenze di Dueville e Montecchio Maggiore, con lo scopo non solo di incrementare gli attuali organici ma anche di contribuire a dare una concreta risposta a quelle zone del territorio maggiormente caratterizzate da episodi di delinquenza e degrado, rafforzando così il dispositivo capillare di presenza con compiti di prevenzione e tutela della sicurezza. Nella mattinata odierna, presso la caserma di via Muggia, il nuovo personale ha ricevuto il saluto del Comandante Provinciale di Vicenza Col. Giuseppe MOSCATI. I Carabinieri provengono dalle Scuole Allievi di Roma, Torino, Reggio Calabria, Taranto, Campobasso, Iglesias e Velletri, al termine di un percorso addestrativo caratterizzato da attività formative di carattere militare e tecnico-professionale.

Le dichiarazioni del Comandante Provinciale:

“ Ciclicamente giungono nuovi rinforzi destinati alla provincia di Vicenza. Diamo oggi il benvenuto a un nuovo, nutrito gruppo di Carabinieri in uscita dagli istituti di formazione, che ho incontrato e che dimostrano, nel loro entusiasmo giovanile, la grande determinazione per incidere nel territorio, mettendosi al servizio della popolazione. Ho augurato loro buon lavoro, a favore di una comunità, che legittimamente nutre alte aspettative in tema di sicurezza e che vede nelle Stazioni e nelle Tenenze dei Carabinieri un punto imprescindibile di riferimento”.