VICENTINO – Sequestrate due discariche abusive con rifiuti speciali: un uomo denunciato

I militari del Comando Provinciale di Vicenza, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali, hanno recentemente sequestrato due aree utilizzate come discariche abusive nei comuni di Carrè e Chiuppano. Le aree, estese per circa 2.500 metri quadrati, contenevano rifiuti di vario genere tra cui macchinari di condizionamento, elettrodomestici, apparecchi elettronici, pneumatici, veicoli non funzionanti, biciclette, mobili, bidoni con cavi elettrici e numerosi oggetti di uso comune.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Tenenza di Thiene, che hanno scoperto i depositi durante il controllo economico del territorio. La polizia giudiziaria, insieme a tecnici dell’ARPAV, ha rilevato che i rifiuti erano stoccati senza autorizzazioni, in violazione del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Un cittadino straniero, titolare della ditta individuale che gestiva i depositi, è stato denunciato per violazione dell’art. 256, comma 1, lettere a. e b. delle Norme in materia ambientale, che prevede pene per lo smaltimento illecito di rifiuti. Le aree sono state sequestrate per prevenire ulteriori danni ambientali.

Sono in corso ulteriori indagini per verificare la posizione fiscale della ditta, la regolare occupazione dei lavoratori e la legittimità della percezione del reddito di cittadinanza da parte del denunciato.