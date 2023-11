San Pietro Mussolino: al via l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia

Sono in partenza a San Pietro Mussolino i lavori di efficientamento energetico che coinvolgeranno la scuola dell’infanzia di Via G. Cosaro. Due gli stralci previsti dal progetto per un valore complessivo di 163.000 euro. L’opera è finanziata per 50.000 euro da fondi PNRR, a cui si aggiungono 70.000 euro da GSE e la rimanente parte (43.000 euro) dal bilancio comunale.

Nel primo stralcio, in fase di avvio, è prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico per rendere la scuola autonoma dal punto di vista energetico. Successivamente si passerà alla controsoffittatura e coibentazione dei diversi spazi della scuola allo scopo di garantire una maggiore efficienza energetica. Quest’ultima fase verrà realizzata nel corso dell’estate 2024, una volta concluso l’anno scolastico, così da poter procedere celermente senza arrecare disagio allo svolgimento della normale attività didattica.

“In un momento storico tragico per le nascite e per l’età media – ha spiegato il Sindaco di San Pietro Mussolino, Gabriele Tasso – registrare un gran numero di giovani residenti è per noi motivo di orgoglio e sinonimo di qualità di vita. Per continuare ad assicurarla, come Amministrazione Comunale, siamo chiamati ad intervenire su servizi di primaria importanza per queste fasce di popolazione. Da qui l’impegno sul fronte dell’edilizia scolastica che ci consentirà di adeguare la nostra scuola dell’infanzia ai moderni standard di efficienza energetica, offrendo spazi sempre più confortevoli anche ai nostri più piccoli cittadini.”

