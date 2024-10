Dal 25 al 27 ottobre Vicenza “capitale dell’infanzia”

Dal 25 al 27 ottobre Vicenza si trasformerà nella capitale dell’infanzia. Al Teatro comunale si terrà infatti per la prima volta in città il convegno nazionale del Gruppo nazionale nidi e infanzia, dal titolo “Il sistema integrato. Continuità e coerenza educativa nello zerosei”, arrivato quest’anno alla ventitreesima edizione. Un appuntamento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che vede in prima linea l’assessorato all’istruzione con una serie di eventi, in accompagnamento al convegno, organizzati nell’ambito della rassegna “Abitare le infanzie 06+”. Partiti lo scorso giugno, gli appuntamenti di “Abitare le infanzie 06+” continuano con la mostra “Bio-grafie diritti e pace nel sistema integrato di educazione e istruzione zerosei”, che sarà allestita nel salone della Basilica palladiana dal 22 al 27 ottobre. In esposizione ci saranno 520 elaborati, realizzati dai bambini da 0 a 6 anni di 52 strutture tra servizi educativi, scuole dell’infanzia e primarie pubbliche, private e paritarie di Vicenza.Per presentare il convegno nazionale e la mostra erano presenti oggi a Palazzo Trissino il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo e la presidente del Gruppo nazionale nidi e infanzia (Gnni) Antonia Labonia.«Il convegno nazionale porterà a Vicenza 1300 tra educatori e insegnanti provenienti da tutta Italia – sottolineano il sindaco Possamai e l’assessore Selmo -. Sarà un momento di alta formazione per i professionisti, ma anche un’occasione per immaginare una città a misura di bambini e per far conoscere ancora di più la qualità dei nostri servizi educativi. Assieme al convegno sono state messe in campo una serie di iniziative rivolte alle scuola e alla cittadinanza proprio perché l’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione dell’intera comunità educante per costruire insieme alleanze strategiche per la promozione di un’autentica cultura dell’infanzia. Tra queste, nella prestigiosa sede della Basilica palladiana sarà ospitata la mostra “Bio-grafie” che permetterà a chiunque di esplorare il mondo dello zerosei attraverso 500 disegni realizzati dai bambini e 200 tra pensieri e riflessioni espressi dalle famiglie».«Il Convegno nazionale dell’Associazione Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia è un appuntamento biennale che si svolge in varie città di Italia ed è un momento importante e di riferimento per tutto il settore dei servizi educativi e scolastici della fascia di età zerosei – continua la presidente del Gnni Antonia Labonia -. Vicenza sarà la sede d’Italia in cui si discuterà e si rifletterà di infanzia e di servizi educativi all’attenzione dell’intero Paese. Un appuntamento, quindi, significativo per la città che ha fatto una scelta di priorità dedicando attenzione e pensieri alle bambine e ai bambini più piccoli, ma anche un momento di dibattito e confronto nazionale. Arriveranno convegnisti da tutte le parti d’Italia, isole comprese, oltre le 1000 presenze, per portare i loro contributi, le esperienze di maggior rilievo ed anche le difficoltà e le criticità che nei territori si vivono e sui quali si chiede alla politica e alle amministrazioni maggiore impegno, più consapevolezza delle scelte e coerenza nelle varie azioni che si mettono in campo. Il tema della continuità e della coerenza difatti sono il file rouge dell’intero convegno, che si articola tra plenarie e sessioni tematiche, sotto il profilo strettamente pedagogico ed educativo ma anche e soprattutto sotto il profilo delle azioni di governance dell’intero sistema educativo per la prima infanzia».



Il convegno nazionaleIl convegno si aprirà venerdì 25 ottobre alle 15.30 con una sessione plenaria fino alle 18.30 al Teatro comunale di Vicenza. Il pomeriggio sarà aperto dai saluti istituzionali. Si ragionerà poi sul sistema zerosei proponendo diverse riflessioni.Sabato 26 ottobre la giornata si articolerà in una sessione mattutina, dalle 9.30 alle 13, e in una pomeridiana, dalle 14 alle 16.30, durante le quali cinque commissioni composte dai professionisti del settore approfondiranno il sistema zerosei nei suoi vari livelli, da quello pedagogico a quello della governance. Le commissioni si riuniranno al Teatro Comunale, all’istituto Rossi, al cinema Patronato Leone XIII e al Centro Diocesano “Mons. A. Onisto”.Sabato pomeriggio, per due ore, sono previste inoltre delle visite ad alcuni dei servizi del sistema integrato 0-6 della Città di Vicenza. I partecipanti al Convegno potranno recarsi al centro per l’infanzia comunale San Lazzaro, alla scuola dell’infanzia e nido integrato Don Vittorio Battilana Fism, alla scuola dell’infanzia statale Peep Laghetto, al nido e infanzia comunale in concessione ad Ipab, e alla casa materna Polo 0-10.Il convegno si concluderà domenica mattina, dalle 9.30 alle 12, con un incontro in plenaria al Teatro comunale per la restituzione dei lavori realizzati nelle varie sessioni.Per partecipare al Convegno è necessaria l’iscrizione.



La mostra Bio-grafieFeste, laboratori per bambini, incontri per famiglie e professionisti: sono una quindicina gli eventi organizzati nell’ambito della rassegna “Abitare le infanzie 06+” dal Coordinamento Pedagogico Tecnico e Scientifico per conto dell’assessorato all’istruzione e in collaborazione con gli assessorati alle politiche giovanili e alla cultura.La rassegna, partita lo scorso giugno e in programma fino a novembre, si arricchisce adesso della mostra “Bio-grafie diritti e pace nel sistema integrato di educazione e istruzione zerosei”. Da martedì 22 a domenica 27 ottobre, in occasione del Convegno nazionale, il salone nobile della Basilica palladiana ospiterà le 520 opere realizzate, da maggio a giugno, dai bambini da 0 a 6 anni di 52 tra servizi educativi, scuole dell’infanzia e primarie pubbliche, private e paritarie di Vicenza. A ispirare gli elaborati grafici prodotti dagli alunni sono stati tre temi diversi: “Cara Vicenza mi presento…” per la fascia 0-3 anni, “Cara Vicenza mi racconto…” per quella 3-6 anni e “Cara Vicenza ti racconto cos’è la pace…” per le classi prime delle scuole primarie. Le opere dei bambini saranno accompagnate da 217 riflessioni realizzate dalle famiglie a partire da “Cara Vicenza ti ringrazio per…”. Il progetto e la realizzazione della mostra sono a cura del Coordinamento Pedagogico Tecnico-Scientifico e di Manaly Design&Build.La mostra è gratuita previa prenotazione. Per le bambine e i bambini che saranno accompagnati da adulti e per tutta la cittadinanza le prenotazioni si effettuano al seguente link: https://forms.gle/1k6TUbLwwewU5vPk6 . Per gruppi, servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado la prenotazione va effettuata tramite lo 0444964380 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) o email: booking@comune.vicenza.it. Per i partecipanti al XXIII Convegno Nazionale sarà sufficiente esibire il badge.La mostra sarà aperta mercoledì 23, giovedì 24 e domenica 27 ottobre dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30); venerdì 25 e sabato 26 ottobre dalle 10 alle 22 (ultimo ingresso ore 21.30). L’inaugurazione sarà martedì 22 ottobre alle 17.



Maggiori informazioniInformazioni sul convegno nazionale del Gruppo nazionale nidi e infanzia “Il sistema integrato. Continuità e coerenza educativa nello zerosei”:

https://grupponidiinfanzia.it/il-sistema-integrato-continuit%C3%A0-e-coerenza-educativa-nello-zerosei

https://www.zeroseiup.eu/prodotto/xxiii-convegno-del-gruppo-nazionale-nidi-e-infanzia/Informazioni sulla rassegna “Abitare le infanzie 06+” e sulla mostra “Bio-grafie” in Viva, l’agenda eventi del Comune di Vicenza: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Abitare-le-Infanzie-062