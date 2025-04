Vicenza si mette a festa per i 30 anni del gemellaggio con Annecy

Tre giorni di iniziative per celebrare l’anniversario della prima iscrizione del sito “Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Ad un anno dalla ricorrenza del 30°anniversario, in cui è stato presentato il Piano di Gestione 2024-2030 del Sito, la Città di Vicenza, visto il successo della precedente edizione, ritorna a proporre visite guidate, itinerari culturali, aperture straordinarie di palazzi, ville e chiese, appuntamenti musicali e un convegno scientifico di condivisione delle attività di conservazione e valorizzazione dei beni palladiani. Gli incontri aperti a tutti sono in programma dall’11 al 13 aprile.

A presentare l’iniziativa c’erano oggi a Palazzo Trissino l’assessora all’urbanistica Cristina Balbi e il consigliere comunale Stefano Dal Pra Caputo, membro del direttivo dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale.

Erano presenti inoltre per La Piccionaia il presidente Carlo Presotto e Silvia Sette, Anna e Vittorio Trettenero, proprietari di Villa Trissino a Cricoli, Maurizio Porelli, presidente del Club Lions Vicenza – Riviera Berica e consigliere dell’Ordine degli architetti di Vicenza e Davide Tiso, direttore del dipartimento di musica contemporanea e nuove tecnologie.

«Diffondere la conoscenza dell’eccezionale valore universale di questo importante patrimonio che abbiamo ereditato da Andrea Palladio è un obiettivo prioritario del nuovo Piano di Gestione 2024-2030 del Sito recentemente approvato – ha dichiarato l’assessora con delega all’urbanistica e UNESCO Cristina Balbi –. Siamo lieti che queste iniziative incontrino l’interesse sempre più crescente da parte di cittadini e visitatori, perché diventano occasione anche per sensibilizzare la comunità sui valori e sul significato culturale del Sito. Ringrazio i proprietari dei beni palladiani che hanno accolto anche quest’anno il nostro invito a favorire la visita ai propri beni palladiani in questo weekend dedicato al Sito, i quali contribuiscono attivamente alla conservazione e tutela di un patrimonio che è di tutti, attraverso interventi costanti nella manutenzione, restauro e valorizzazione culturale, un impegno che vogliamo portare a conoscenza di tutti nel convegno che abbiamo organizzato venerdì 11 aprile a Palazzo Chiericati, tra i più prestigiosi palazzi palladiani della nostra città».

Il consigliere comunale Stefano Dal Pra Caputo, membro del direttivo dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale ha evidenziato che «dopo il successo della scorsa edizione, si vuole creare un appuntamento annuale, stabile, che consenta ai cittadini e i visitatori di conoscere e visitare questo Sito ampio e diffuso in più province del Veneto. Anche quest’anno verranno aperti per questa occasione speciale ville e palazzi palladiani che solitamente non sono visitabili: a Vicenza saranno aperti l’ex Chiesa di Santa Maria Nova, Villa Trissino a Cricoli e Villa Gazzotti a Bertesina, oltre a Palazzo Valmarana. Ci sarà la possibilità di scoprire il nostro patrimonio palladiano grazie alla disponibilità offerta dal Gruppo FAI Giovani di Vicenza e Lions Club Vicenza-Riviera Berica, e grazie ai tour organizzati dalle guide turistiche abilitate, e itinerari di teatro immersivo “Silent Play” proposti da “La Piccionaia”. Desideriamo che questa iniziativa diventi un appuntamento sempre più atteso dai cittadini anche nei prossimi anni, per ammirare e conoscere l’eccezionale valore universale del nostro patrimonio culturale riconosciuto dall’UNESCO. Ringrazio infine i diversi soggetti che hanno progettato la tre giorni: da La Piccionaia alle guide turistiche, dal FAI Giovani di Vicenza al Consorzio Vicenzaè, dal Conservatorio Pedrollo ai proprietari delle ville passando per Lions Club Vicenza-Riviera Berica e altre realtà».

Il calendario delle iniziative si apre venerdì 11 aprile dalle 10.30 alle 17.30 a Palazzo Chiericati che ospiterà nel salone d’onore il Convegno “Innovazione e restauro. Azioni per la conservazione, tutela e valorizzazione del Sito Patrimonio Mondiale UNESCO “Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” finalizzato alla condivisione delle attività di conservazione e valorizzazione dei beni palladiani, al quale parteciperanno i principali soggetti responsabili della tutela del Sito e dei proprietari dei beni.

Programma: https://www.vicenzavillepalladio.it/eventi/11-aprile-convegno-innovazione-e-restauro-a-palazzo-chiericati/

La partecipazione è gratuita su prenotazione obbligatoria entro il 9 aprile tramite il seguente link: https://moduli.comune.vicenza.it/index.php/745418 (fino esaurimento dei 30 posti disponibili).

Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti di Vicenza: possibilità di riconoscimento di 5 CFP, previa iscrizione sul portale www.isiformazione.it(40 posti riservati).

Nelle giornate del 12 e 13 aprile è prevista la possibilità di partecipare ai tour guidati ai beni palladiani del centro storico di Vicenza, a cura di guide abilitate, e agli itinerari di teatro immersivo “Silent Play”organizzati dal centro di produzione teatrale “La Piccionaia”: sabato 12 alle 16 e alle 18 “Silent Play. Geometrie palladiane” con partenze dall’Arco delle Scalette; domenica 13 alle 11 e alle 15.30 “Silent Play. Pietre che parlano” con partenza da piazza Matteotti (Teatro Olimpico); alle 16 e alle 18 il nuovo itinerario “Silent Play. Il Teatro Nascosto” con partenza dal Teatro Astra. La partecipazione è gratuita previa prenotazione contattando l’Ufficio Teatro Astra, 0444323725, info@teatroastra.it e online https://www.piccionaia.org/31-anni-di-sito-unesco/

Nel weekend saranno inoltre aperti ville e palazzi che solitamente sono chiusi.

In particolare nella giornata di domenica a Vicenza apriranno la Chiesa di Santa Maria Nova, dalle 15 alle 17.30 (a cura del Gruppo Giovani FAI Vicenza), in cui si terrà un workshop-concerto sulla ricerca musicale tra modelli fisici semantici e riconoscimento del gesto, dalle 10 alle 17, a cura del Conservatorio A. Pedrollo. Villa Gazzotti Grimani a Bertesina aprirà dalle 10 alle 18 (a cura del Lions Club Vicenza-Riviera Berica), e Villa Trissino a Cricoli dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16. Anche Palazzo Valmarana Braga in corso Fogazzaro aprirà il museo sabato alle 10 (visita guidata) e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Informazioni e contatti al link https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/31-anni-di-sito-Unesco-Vicenza-le-ville-e-Palladio-una-storia-che-continua

Da venerdì 11 a domenica 13 saranno aperti, come di consueto, i beni palladiani appartenenti alla rete museale di Vicenza: Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Basilica Palladiana, Palazzo Thiene, Chiesa di Santa Corona, Palladio Museum. Informazioni: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/31-anni-di-sito-Unesco-Vicenza-le-ville-e-Palladio-una-storia-che-continua

Numerose sono le Ville palladiane del Sito aperte per questo speciale weekend, alcune in via straordinaria – Villa Pisani a Montagnana, Villa Angarano, Villa Forni Cerato, Villa Cornaro, Barchesse di Villa Trissino – e altre aperte in via ordinaria: Villa Almerico Capra detta “La Rotonda”, Villa Barbaro a Maser, Villa Badoer detta “La Badoera”, Villa Pojana, Villa Pisani a Lonigo, Villa Caldogno, Villa Godi Malinverni, Villa Piovene, Villa Valmarana a Monticello Conte Otto, Villa Foscari detta “La Malcontenta” e Villa Emo. Per informazioni su giorni, orari e modalità: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/31-anni-di-sito-Unesco-Vicenza-le-ville-e-Palladio-una-storia-che-continua

