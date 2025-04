Veneto, ecco il calendario scolastico 2025-2026: prima campanella il 10 settembre

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il calendario scolastico 2025-2026, fissando l’inizio delle lezioni per mercoledì 10 settembre 2025 per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. La fine delle lezioni è prevista per sabato 6 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie, mentre per le scuole dell’infanzia le attività proseguiranno fino a sabato 27 giugno 2026.

L’assessore all’Istruzione Valeria Mantovan ha sottolineato l’importanza del provvedimento: “Si tratta di una misura necessaria per permettere alle istituzioni scolastiche di organizzarsi al meglio, agli enti locali di predisporre i servizi connessi e alle famiglie di pianificare con anticipo il percorso scolastico dei propri figli”.

Le sospensioni delle lezioni

Oltre alle festività nazionali, il calendario prevede la sospensione delle attività didattiche nelle seguenti date:

Vacanze natalizie : dal 24 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026

: dal 24 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 Carnevale e Mercoledì delle Ceneri : dal 16 al 18 febbraio 2026

: dal 16 al 18 febbraio 2026 Vacanze pasquali : dal 2 al 7 aprile 2026

: dal 2 al 7 aprile 2026 Ponte del 1° maggio : sabato 2 maggio 2026

: sabato 2 maggio 2026 Ponte del 2 giugno: lunedì 1° giugno 2026

Le festività obbligatorie includono tutte le domeniche e le ricorrenze nazionali come Ognissanti (1° novembre), l’Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre), Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pasquetta, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e la festa del Santo Patrono.

Giornate dello Sport e Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Anche per l’anno scolastico 2025-2026, la Regione del Veneto ha confermato le Giornate dello Sport, che si svolgeranno il 19, 20 e 21 febbraio 2026, subito dopo il Carnevale. Inoltre, per gli istituti scolastici della provincia di Belluno, coinvolti nei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 (6-22 febbraio), sarà possibile adattare il calendario scolastico recuperando i giorni di lezione con diverse modalità:

anticipando l’inizio dell’anno scolastico al 1° settembre 2025,

prolungando le lezioni oltre il 6 giugno (fino al 30 giugno),

modificando i periodi di sospensione stabiliti dal calendario regionale.

A tal fine, è stato istituito un Tavolo di coordinamento con rappresentanti della Regione, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Provincia di Belluno, di ANCI Veneto e delle Fondazioni Milano-Cortina 2026 e Cortina. “Un lavoro di squadra fondamentale per bilanciare le esigenze delle scuole con le necessità organizzative dei Giochi Olimpici e Paralimpici”, ha spiegato l’assessore Mantovan.

I giorni effettivi di lezione saranno 205 per le scuole primarie e secondarie e 223 per le scuole dell’infanzia, escludendo la festa del Santo Patrono. Le scuole potranno inoltre modificare il calendario per un massimo di tre giorni all’anno, prevedendo eventualmente il recupero.