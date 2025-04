‘Uno Show per la vita’ alla Mostrascambio e Fiera Motori di Treviso

“Uno Show per la Vita”, la dimostrazione sulla sicurezza stradale firmata dalla Protezione Civile Interregionale Nucleo Humint 793, approda sabato 12 aprile alla Mostrascambio e Fiera Motori di Treviso.

L’evento dinamico sulla sicurezza stradale, con la partecipazione di stuntmen, si terrà alle ore 10:00 di sabato 12 aprile nell’ippodromo S. Artemio di Villorba (TV) nell’ambito della 17° edizione della Mostrascambio.

“Uno show per la vita”, l’unica dimostrazione sulla sicurezza stradale in cui gli incidenti avvengono realmente, si inserisce in un contesto di sensibilizzazione ed educazione sul tema della sicurezza stradale.

L’evento sarà un’opportunità unica per vedere da vicino il lavoro delle forze dell’ordine e per comprendere meglio l’importanza della sicurezza stradale. Le dimostrazioni degli stuntmen della Protezione Civile Interregionale Nucleo Humint 793, esperti in eventi di questo tipo, offriranno un impatto visivo immediato e di sicuro effetto, trasmettendo gli effetti devastanti degli incidenti stradali. Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che una persona che assiste ad un incidente in tempo reale, può sviluppare una coscienza diversa nella direzione dell’auto-protezione.

Le dimostrazioni includeranno anche interventi antincendio e di soccorso stradale, mostrando il lavoro coordinato e rapido delle squadre di emergenza della Protezione Civile.

In questo modo, “Uno show per la vita” diventa non solo uno spettacolo unico ed emozionante, ma anche un’importante occasione per promuovere la cultura della sicurezza stradale e per ricordare l’importanza di una guida responsabile, nel rispetto di tutti.