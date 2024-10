Cornedo – Avviati i lavori per il Maxi Piano di risparmio energetico: si parte dalle scuole (video)

Il Comune di Cornedo Vicentino ha ufficialmente avviato il piano di efficientamento energetico degli edifici comunali, che mira a ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l’efficienza energetica. Il progetto coinvolge 27 edifici comunali, tra cui scuole, palestre e il municipio, con un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro. I lavori, iniziati nelle scuole medie ed elementari del centro di Cornedo, sono stati affidati alla società Carbotermo S.p.A.

Angelo Frigo, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, ha dichiarato: “Abbiamo avviato i lavori nel sistema scolastico del centro di Cornedo. Questo intervento rappresenta non solo un beneficio economico e gestionale per il Comune, ma anche un impegno etico verso l’ambiente. Grazie a questi lavori, miglioriamo la qualità degli edifici e il benessere interno, riducendo i consumi energetici e l’impatto ambientale. La collaborazione con Carbotermo è stata fondamentale per garantire l’efficacia del progetto.”

Il piano prevede interventi diversi a seconda dell’edificio, tra cui l’installazione di cappotti termici, impianti di condizionamento, centrali termiche e pannelli solari. La prima fase del progetto sarà completata entro la prossima estate, con un investimento di circa 1,2 milioni di euro.

Bruno Bianchi, amministratore unico di Carbotermo, ha aggiunto: “I primi interventi riguardano il teleriscaldamento per la scuola media, l’elementare e le rispettive palestre. I vantaggi saranno evidenti, poiché i lavori, a carico della nostra società, permetteranno un notevole risparmio energetico, recuperando l’investimento tramite i risparmi ottenuti.”

Francesco Lanaro, sindaco di Cornedo Vicentino, ha sottolineato: “Questo piano rappresenta un passo importante verso il risparmio energetico e la tutela ambientale, riducendo le emissioni di CO2. Inoltre, è un’azione fondamentale per affrontare i rincari energetici che hanno segnato gli ultimi anni, durante i quali siamo stati costretti a misure drastiche come lo spegnimento dei lampioni. Questo intervento dimostra la nostra attenzione sia all’ambiente che alle esigenze economiche della nostra comunità.”

Ricordiamo gli interventi previsti:

Sostituzione delle caldaie con impianti più efficienti.

Realizzazione del cappotto termico sulla scuola elementare del centro.

Installazione di pannelli fotovoltaici con una capacità di generazione di 50 kWh e relativi impianti di accumulo, sufficienti per il fabbisogno di circa quindici famiglie.

Realizzazione di un sistema frangisole sulla scuola d’infanzia di Cereda.

Installazione di nuovi serramenti nella scuola primaria di Cereda.

Sostituzione di tutti gli impianti interni di illuminazione in tutte le scuole, palestre e il palazzetto.

Installazione di due colonnine per la ricarica elettrica degli autoveicoli.

Metanizzazione del Municipio con il cambio delle caldaie.

Installazione di una pompa di calore nei magazzini comunali.

Sostituzione di 821 punti luce negli stabili comunali, comprese le palestre.

Grazie a questi interventi, Carbotermo prevede di ridurre del 17% i consumi di energia termica e del 13% i consumi elettrici, abbattendo le emissioni di CO2 di 84 tonnellate annue. Questi risultati porteranno un significativo beneficio al territorio di Cornedo Vicentino.