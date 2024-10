Vicenza – All’Università il Career Day: 800 colloqui fra aziende e studenti

All’incontro, organizzato dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali

dell’Università degli Studi di Padova in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza,

hanno partecipato oltre 70 aziende vicentine e 170 studenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

Sono numeri record quelli raggiunti dal Career Day organizzato oggi, nella sede di viale Margherita, dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università degli Studi di Padova in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

L’evento ha visto infatti la partecipazione di circa 170 studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto, Ingegneria Meccatronica e Food Industry Engineering (quest’ultimo avviato quest’anno), che hanno avuto la possibilità di incontrare più di 70 aziende del territorio, per un totale di oltre 840 colloqui svolti in parallelo nell’arco del pomeriggio.

Obiettivo dell’evento era creare un’opportunità di reciproca conoscenza tra le imprese del territorio e gli studenti più vicini alla conclusione del percorso di studi. Questo sia nell’ottica di favorire l’attivazione di tirocini formativi o di tesi di laurea in azienda, sia per agevolare l’incontro tra la domanda e offerta di competenze, consentendo alle aziende di illustrare i profili professionali ricercati e conoscere potenziali candidati per una futura assunzione.

«Quello di oggi è il secondo evento di questo tipo organizzato dal nostro Dipartimento e sicuramente l’iniziativa sarà ripetuta anche in futuro, considerato il successo che ha riscosso – spiega il prof. Maurizio Faccio, docente di Impianti Industriali e Logistica presso il DTG -. Il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali si sta impegnando e si impegnerà anche in futuro a creare un collegamento sempre più forte con il territorio, e non solo in ambito locale come dimostra la partecipazione di aziende anche da fuori regione, un aspetto questo che conferma ulteriormente la validità dei nostri percorsi di studio. Mettere in contatto gli studenti con le aziende è infatti uno dei modi con cui il Dipartimento si integra nel territorio, ma è anche un servizio per gli studenti, che ricordiamo hanno la necessità curricolare di svolgere un tirocinio formativo in azienda e su un progetto aziendale possono poi svolgere anche la tesi. Avere un contatto diretto con le aziende consente loro di capire quali progetti di tirocinio sono disponibili e scegliere le opportunità più adatte alle loro inclinazioni e interessi».

«Il grande successo di questo Career Day, come di quello precedente, – sottolinea Adamo Dalla Fontana, presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza – dimostra da una parte la validità del format messo a punto dal DTG, dall’altro il grande interesse del tessuto imprenditoriale locale verso i percorsi di laurea con sede a Vicenza e nel caso specifico per i corsi del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, che ricordiamo è stato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca come Dipartimento di Eccellenza».

Per ciascuna azienda è stata allestita una postazione dedicata, personalizzata con il logo e con la possibilità di esporre dei materiali informativo-promozionali. Gli incontri, per i quali nei giorni scorsi erano state raccolte le iscrizioni, avevano una durata prevista di 15 minuti, al fine di consentire sia agli studenti che alle aziende di realizzare nell’arco del pomeriggio il maggior numero possibile di incontri, rimandando ad un momento successivo gli eventuali approfondimenti.