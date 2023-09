Il Questore incontra gli studenti vicentini (FOTO)

Nella giornata di ieri il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha incontrato gli studenti del Corso “Ryla” (Rotary Youth Leadership Award) organizzato dai Rotary Club di Vicenza. Si tratta di un’esperienza intensiva di leadership ideata dal Rotary allo scopo di stimolare e sviluppare le doti di leadership nei giovani.

Il Seminario “Ryla Junior” dei Rotary Club di Vicenza, curato dal Prof. Longo – Docente presso il Liceo “Pigafetta” della nostra Città e presso l’Università di Verona – è giunto alla sua 4’ Edizione e, tra i vari incontri con il mondo del lavoro, è stato inserito anche un incontro con il Questore di Vicenza e tutti i suoi collaboratori al fine di far “toccare con mano” la strutturazione e la gestione del “lavoro di squadra”. In questo contesto 31 ragazzi tra i 17 e 19 anni, studenti dell’ultimo anno delle Superiori, hanno avuto l’occasione di perfezionare la propria formazione attraverso concreti esempi di eccellenza nel lavoro di team che viene quotidianamente svolto della Polizia di Stato, ove la sinergia e la collaborazione tra settori diversi di una stessa Amministrazione rappresentano la base imprescindibile per il raggiungimento di efficienti ed efficaci risultati operativi.

Ieri mattina, pertanto, gli studenti che frequentano il Corso, rappresentativi di vari Istituti Scolastici Superiori della Città ed accompagnati da loro Docenti, sono stati accolti dal Questore negli Uffici di Viale Mazzini ed accompagnati passo passo in una visita guidata presso i vari Settori Operativi ed Amministrativi della Questura, potendo apprendere direttamente le complesse e delicate funzioni che questa Istituzione quotidianamente pone in essere al servizio dei cittadini ed a salvaguardia dei valori costituzionali e della sicurezza di tutti.