Vuoi fare Ingegneria a Vicenza? L’11 luglio open day

Giovedì 11 luglio è in programma un nuovo open day per i corsi di laurea in Ingegneria con sede a Vicenza, organizzati dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

L’iniziativa è rivolta in particolare agli studenti neo-diplomati che ancora non hanno scelto come proseguire il loro percorso di studi dopo la maturità, ma anche agli studenti che a settembre affronteranno l’ultimo anno delle superiori e stanno già valutando quale strada intraprendere dopo il diploma.

L’appuntamento è presso il polo universitario di viale Margherita, dove a partire dalle 15.00, si terranno in rapida successione le presentazioni dei corsi di Ingegneria Gestionale, Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto e Ingegneria Meccatronica. Successivamente, a partire dalle 16.15, per i partecipanti all’open day apriranno eccezionalmente le porte anche i laboratori del DTG ospitati nel complesso Barche e San Nicola: un’occasione preziosa per scoprire le apparecchiature all’avanguardia del polo di Ingegneria a Vicenza e conoscere i tanti ambiti di ricerca che vedono impegnati ricercatori e docenti in settori strategici e strettamente interconnessi con le necessità delle imprese.

La partecipazione all’open day è gratuita, con iscrizione online entro il 9 luglio, utilizzando il link che sarà pubblicato sul sito per le attività di orientamento del DTG: orientamentodtg.gest.unipd.it/eventi