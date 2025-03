La vicentina Marisol Montanari premiata con una prestigiosa borsa di studio in Astrofisica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La vicentina Marisol Traforetti ha vinto la prestigiosa borsa di studio “La Caixa” INPhINIT Fellowship”, che le permetterà di fare il dottorato nell’ “Institut de Ciències del Cosmos” (ICC) dell’Università di Barcellona.

Si tratta di borse di studio per dottorato e post dottorato, concesse a ricercatori di eccellenza in tutto il mondo affinché realizzino i loro progetti nelle università e nei centri di ricerca in Spagna e Portogallo. Queste borse di studio non solo sono competitive dal punto di vista economico, ma offrono anche un solido programma di formazione trasversale, come il benessere dei ricercatori, la comunicazione scientifica, la leadership..

“Si tratta di sostegni a progetti di ricerca, che si ripercuotono sul benessere della società per la costruzione di un futuro migliore per tutti”, come ha spiegato il direttore generale della Fondazione La Caixa, Josep Maria Corona, durante l’atto di consegna delle borse al Museo de la Ciencia CosmoCaixa, a Barcellona.

Delle oltre 1500 domande ricevute da tutto il mondo, dopo una dura selezione solo 60 sono state accolte per il dottorato.

Marisol, nata a Vicenza nel 2000, è la nipote del compianto pittore Roberto Montanari e si è formata dapprima al liceo scientifico Paolo Lioy. Da studentessa universitaria scopre la sua passione per la cosmologia e nel 2022 ottiene la laurea triennale in Fisica presso l’Università di Padova. Nello stesso anno si iscrive al corso di laurea magistrale in “Astrophysics and Cosmology” a Padova, dove si laurea col massimo dei voti nel 2024.