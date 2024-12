Ecco le associazioni dell’anno e gli eventi in musica del Csv di Vicenza

In occasione della Giornata Internazionale del Volontario, celebrata il 5 dicembre in tutto il mondo e promossa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Csv di Vicenza ha organizzato vari momenti di incontro e riflessione con i giovani grazie al nuovo progetto “Note di Solidarietà” e come evento clou, l’11 dicembre, il concerto di Giovanni Caccamo al Teatro Comunale dal titolo “Essere cambiamento”, durante il quale si è svolta anche la cerimonia per assegnare il premio “Volontari… Facciamo la Differenza 2024”, 13a edizione per l’Associazione della Provincia e 6a edizione per l’Associazione della Città di Vicenza. La serata, dedicata a tutti i volontari della provincia, ha visto assegnare il riconoscimento a due Associazioni, le più votate, che si sono particolarmente distinte per la propria dedizione quotidiana: per la città, l’associazione L’IdeAzione APS per l’impegno profuso nel promuovere la cultura del rispetto e dell’uguaglianza, attraverso numerosi progetti di sensibilizzazione, anche grazie agli spettacoli “Schegge” portatori di un forte messaggio emotivo ed educativo per una cittadinanza più consapevole e inclusiva contro la violenza di genere e in genere. Per la provincia è stata premiata l’associazione Prozacmeno ODV di Dueville, che da 25 anni porta avanti la sua sfida quotidiana: offrire un aiuto concreto alle persone più fragili, ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, proponendo attività inclusive, innovative e ricreative, creando comunità per fare “la differenza” nella qualità di vita delle persone e perché nessuno si senta escluso, poiché la diversità diventa valore. Una serata straordinaria per persone quotidianamente fuori dall’ordinario.

Il Concerto di Caccamo ha affascinato e commosso attraverso la musica concludendo questo primo percorso del nuovo progetto “Note di Solidarietà”, che aveva visto, anche la mattina stessa, al comunale un vivace pubblico di 700 ragazzi tra alunni e studenti, ma anche docenti, per “Ti dono una canzone”. Un evento energetico che ha proposto un momento di riflessione e dialogo grazie alla musica, filo conduttore per esplorare tematiche di grande rilevanza sociale. I cantautori vicentini, i Blonde Brothers, Tobia Lanaro, Luca Bassanese e Vivian Grillo con Giulio Filotto si sono messi a disposizione e sono saliti sul palco, cantando brani che affrontano in maniera creativa e ispirante temi quali ambiente, cura, rispetto e solidarietà. Dopo le esibizioni, si è tenuto un partecipato dibattito, durante il quale gli studenti si sono confrontati direttamente con gli artisti e i rappresentanti delle associazioni di volontariato. Questo format innovativo punta a stimolare il dialogo costruttivo e il coinvolgimento attivo dei giovani, facendo della musica un mezzo per diffondere i valori del volontariato. Hanno partecipato all’evento classi del Liceo Scientifico Paolo Lioy coordinate dalla docente Roberta Fontanari, dell’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Canova rappresentate sul palco dal Professor Dino Caliaro, dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Rossi” arrivati con il Professor Roberto Monicchia, ma erano presenti anche i ragazzi più giovani dell’Istituto Comprensivo Statale Vicenza 5 con la docente Elisa Marra e gli alunni della Primaria Grande Quercia di Thiene con la direttrice Silvia Turra. Le realtà che hanno portato la propria testimonianza sono state AVIS Comunale di Vicenza con Gaetano Bellon, Amici dei Parchi con Luisa Manfredini, L’IdeAzione con la Rossella Menegato e Andrea Battistello per GAGA Gruppo Ascolto Giovani Arcobaleno Vicenza.

Il progetto è partito proprio nel giorno del Volontario con una mattina di incontro alla Scuola primaria “Grande Quercia” di Thiene, dove hanno partecipato oltre 150 alunni, grazie alla disponibilità della direttrice Silvia Turra e degli insegnanti. La Vice Presidente del CSV di Vicenza Maria Grazia Bettale e Beatrice Armellin hanno presentato il progetto, coinvolgendo ospiti speciali come il cantautore Davide Peron, che ha cantato testi che mettono in luce l’importanza del volontariato e la Presidente Ombretta Ciscato dell’Associazione Sidare Onlus, che aiuta bambini in India e Tibet. E’ stata anche presentata la mascotte Mina Talpina che girerà nelle scuole parlando di cittadinanza attiva, musica, rispetto e impegno per la propria comunità. Nello stesso pomeriggio il viaggio di Talpina è continuato alla Scuola primaria 2 Giugno di Vicenza dell’IC5 di Vicenza, dove ha incontrato due classi, grazie alla dirigente Bianca Maria Lerro. In questo appuntamento si sono aggiunte Manal Ben Merzouk dello staff del Csv e sono stati coinvolti la cantautrice Corally Camilla Fascina impegnata nella salvaguardia degli oceani e la presidente dell’associazione Amici dei Parchi Maria Luisa Paterno Manfredini. Lo scopo del progetto consiste nel proporre la musica, linguaggio universale, come principale canale di comunicazione dei messaggi di rispetto reciproco, dell’ambiente e di cultura della solidarietà.