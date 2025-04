A Bassano domenica l’arrivo della quinta edizione della Run4Hope

Dal 5 al 13 aprile 2025 si svolgerà la quinta edizione della Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutta Italia,con l’obiettivo di raccogliere nuovi fondi per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono i bambini;annualmente 1400 under 14. Beneficiaria sarà infatti la Fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro.

Grazie a 400 associazioni sportive prevalentemente affiliate alla Fidal, decine di reparti militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica militare e di numerosi comandi del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nonché di svariate sezioni dell’Associazione Italiana Arbitri e di numerosi singoli runners, si prevede il coinvolgimento di almeno 40.000 podisti. Particolarmente impegnata anche l’Arma dei Carabinieri che allestirà un centinaio di infopoint nelle varie località nazionali di passaggio della staffetta con un impegno diretto della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso che mobiliterà 500 unità.

L’iniziativa beneficia del Patrocinio del Comune di Bassano del Grappa, della Regione del Veneto e tra i tanti enti, di CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, AIA, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, Unioncamere, nonché di svariati enti territoriali tra Regioni, Province e Comuni. Hanno concesso l’utilizzo del logo i Gruppi Sportivi Fiamme Oro, Fiamme Azzurre e Fiamme Gialle.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, con il cuore pulsante in Veneto (a Vicenza la sede dell’omonima onlus promotrice). L’obiettivo è mettere in movimento migliaia di persone, dal nord al sud d’Italia. Ogni passo di corsa e ogni donazione, piccola o grande che sia, sarà fondamentale per sostenere la Fondazione AIRC, nel nome dello sport e della solidarietà.

I partecipanti correranno nelle loro città per una decina di km in forma sincronizzata con quelli delle località limitrofe; non avranno confronti cronometrici o agonistici quanto piuttosto l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca mediante le loro donazioni.

Run4Hope Onlus garantisce la copertura dei costi organizzativi tramite i propri sponsor per far sì che quanto donato dai partecipanti giunga integralmente all’ente beneficiario.

Nel primo quadriennio (2021-2024) Run4Hope ha finanziato la ricerca promossa da AIL e AIRC con complessivi 213.687 euro. Nel 2026 beneficiaria sarà la Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica presieduta da Matteo Marzotto e nel 2027 il testimone tornerà ad AIL.

La staffetta Veneta: start a Vicenza sabato 5 aprile – chiusura a Zanè domenica Puro 10.000

Starter d’eccezione l’ex arbitro internazionale Daniele Orsato per AIA

Sabato 5 aprile alle 11 è fissato lo start della staffetta veneta da Piazza Matteotti a Vicenza con due distinti testimoni. Una serie di associazioni podistiche si alterneranno nella prima giornata da una parte per giungere a Verona e dall’altra per arrivare ad Este.

A decretare l’inizio della Run4Hope veneta, in contemporanea con le altre 19 staffette regionali, sarà l’ex arbitro internazionale Daniele Orsato a testimonianza dell’impegno concreto dell’Associazione Italiana Arbitri per l’iniziativa. Anche nelle altre città di partenza saranno i rappresentanti di AIA con il loro fischietto a dare il via in tutte le altre regioni d’Italia.

Il primo testimone dalla città scaligera ripartirà poi domenica 6 aprile da Arzignano con destinazione Bassano del Grappa dove all’arrivo un grande evento promosso da Lions Club bassanese. Nello stesso giorno Run4hope sarà anche ospitata nel contesto dei Campionati italiani di Cross CSI che si svolgeranno a Mel domenica 6 aprile. Il testimone partirà da Feltre per unirsi poi all’evento del Centro Sportivo Italiano con gli atleti della società organizzatrice, La Piave 2000, a correre le staffette del campionato con il testimone della Run4Hope Massigen.

Da Belluno martedì 8 la ripartenza per arrivare a Treviso. Mercoledì 9 aprile da Treviso, si raggiunge Jesolo percorrendo il Sile per poi attraversare Piazza San Marco a Venezia e chiudere con l’arrivo a Mestre. Giovedì 10 si riparte da Mestre, per raggiungere Padova lungo la Riviera del Brenta per confluire in serata nella “Corri x Padova”.

Previsto poi un ramo aggiuntivo che si muoverà da Piove di Sacco fino a Chioggia giovedì 10 e proseguirà poi per Rosolina sabato 12. Per il secondo ramo che coinvolgerà la riviera berica dopo l’approdo a Este nella prima giornata, ci sarà il proseguimento sabato 12 aprile fino a Rovigo in un evento promosso dalle associazioni locali con il CSI. Grande chiusura a Zanè domenica 13 aprile con l’evento amico “Puro 10.000”. Un altro evento amico sarà l’Agno Trail di domenica 6 aprile in contemporanea con il passaggio del testimone tra le valli del Chiampo e dell’Agno.

L’arrivo a Bassano del Grappa – 6 aprile – una giornata in Piazza Libertà con i Lions

Lions Club Bassano Host, Run4hope Onlus e la “Cuginata famiglie bassanesi & friends”, con partners istituzionali il Comune di Bassano del Grappa (Patrocinatore) e il Comitato AIRC Veneto-Trentino, celebrano con un grande evento giornaliero l’arrivo della staffetta podistica nazionale Run4Hope Massigen a beneficio della Fondazione AIRC a Bassano del Grappa.

Questo grazie principalmente al notevole supporto del Lions Club che predisporrà in Piazza Libertà per l’intera giornata una postazione mobile dedicata ad analisi e screening gratuiti per gli adulti e per i bambini/ragazzi, nell’iniziativa “aspettando la Run4hope”. Per gli adulti sarà proposta la misurazione glicemia e pressione; per i bambini/ragazzini un controllo oculistico/visivo.

Il testimone giungerà a Bassano da Marostica (il cambio staffetta a Marostica avverrà alle 16:30) e i Nico Runners lo porteranno fino alla zona antistante a Palazzo Bonaguro dove alle 17:15 sarà dato appuntamento alle associazioni sportive e non bassanesi per percorrere assieme a velocità moderata il tratto finale fino al Ponte Vecchio e a Piazza Libertà dove è previsto l’arrivo alle 17:30. Per l’arrivo si prevede la presenza in piazza delle autorità a partire da quelle comunali oltre all’Arma dei Carabinieri e a quelle sportive (Coni, Fidal ecc.).

La sostenibilità del progetto grazie ai partners

Run4Hope Italia Onlus, promotrice dell’evento, ha scelto sin dalla prima edizione di farsi carico di tutti i costi organizzativi per instaurare un collegamento diretto tra i partecipanti-donatori e l’ente beneficiario. Per questo motivo va particolarmente elogiato il ruolo dei sostenitori privati a partire dal main sponsor Massigen, senza trascurare Old Wild West, Gruppo Cecchin, MA Impianti, Adacta, Gemmo S.p.A, +Sicuro srl, AGSM-AIM, Sorelle Ramonda e Ghibli-Cristianini S.p.A Partners che consentono quindi la sostenibilità economica del progetto per assicurare che le donazioni dei podisti, per la relativa iscrizione, possano essere interamente devolute a Fondazione AIRC. Coinvolti nelle partnership Correre, EvoData e Hassel Comunicazione. Tra i sostenitori del progetto troviamo anche ViAcqua.

Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera patrocinano la Run4Hope assieme all’Arma dei Carabinieri

L’Esercito Italiano, l’Aeronautica Militare, la Marina Militare, l’Arma dei Carabinieri e ilCorpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – che festeggerà nel 2025 il proprio 160° – hanno concesso il loro prestigioso patrocinio alla Run4Hope Massigen 2025 evidenziando l’importanza nazionale dell’iniziativa, grazie allo scopo solidale delle staffette regionali che di mano in mano trasporteranno il testimone, messaggio di altruismo e di impegno per AIRC.

Valori pienamente condivisi dalle Forze Armate nazionali che fanno del coraggio, della preparazione professionale, del senso del dovere, della responsabilità, della tenacia, dello spirito di corpo e dell’abnegazione i principi cardine su cui si fonda e a cui ogni militare si ispira quotidianamente. Hanno concesso l’utilizzo del logo i Gruppi Sportivi Fiamme Oro, Fiamme Gialle e Fiamme Azzurre.

Si corre nel proprio territorio senza finalità agonistiche – I percorsi

Le venti staffette regionali (in alcuni casi articolate in eventi provinciali o locali) vedranno la partenza contemporaneamente alle ore 11 di sabato 5 aprile tendenzialmente dai capoluoghi di Regione. Nei giorni successivi il testimone girerà di città in città in base al cronoprogramma pubblicato sul sito e definito in accordo con i partecipanti, attraverso tappe giornaliere che indicativamente andranno dai 20 ai 60 km. Le ultime tappe si svolgeranno domenica 13 aprile con l’arrivo contemporaneo alle ore 11. Il dettaglio dei percorsi si trova sul sito www.run4hope.it sezioni “corri con noi” e “la staffetta”, con indicazioni sulle varie tappe giornaliere.

Le staffette regionali: a Roma tappa inaugurale con arrivo in Piazza San Pietro

Il testimone della Run4Hope Massigen 2025 passerà di mano in mano in tutto il territorio nazionale. Decisamente suggestiva la staffetta inaugurale prevista a Roma che porterà i partecipanti dalla Caserma Pio IX° dell’Esercito Italiano a Piazza San Pietro, grazie al supporto dei runners dell’Athletica Vaticana e di alcuni sodalizi sportivi capitolini durante il Giubileo dei Malati e della sanità.

Tra i molti luoghi di rilevante interesse si attraverseranno scenari unici come Piazza del Plebiscito a Napoli; Piazza San Carlo a Torino, Piazza Unità d’Italia a Trieste, Piazza San Babila a Milano, Piazza Bra a Verona, Piazza San Marco a Venezia, Piazza del Popolo a Ascoli, Foro Italico a Palermo, gli uliveti del Gargano in Puglia, la Valle di Comacchio in Emilia e la costa frastagliata della Sardegna, i sassi di Matera e la basilica di San Francesco di Assisi.

Ecco le località di partenza (5/4) e arrivo (13/4) delle staffette: Abruzzo, L’Aquila (p/a); Basilicata, Metaponto, Potenza (p) – Matera, Picerno (a); Calabria, Morano Calabro (p) – Reggio Calabria (a); Campania, Napoli (p/a); Emilia Romagna, Bologna (p) – Parma (a); Friuli Venezia Giulia, Trieste (p) – Muggia (a); Lazio: eventi locali/provinciali a Roma, Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina con sviluppi indipendenti; Lombardia, Milano (p/a); Marche: Pergola, Ascoli Piceno (p) – Ancona (a); Piemonte: Torino (p/a); Puglia: Spongano, Foggia e Gravina (p) – Bari (a); Sardegna: Cagliari (p), Sassari (a); Sicilia: Palermo (p) – Messina (a); Toscana, Firenze (p/a); Trento Alto Adige, Bolzano ,Riva del Garda, Borgo Valsugana (p); Trento (a); Umbria: Assisi (p) – Cascia (a); Valle d’Aosta: evento cittadino ad Aosta (6 aprile); Veneto: Vicenza (p) – Zanè (VI) (a).

Gli eventi collaterali per incrementare il monte donazioni.

Tra gli eventi collaterali finalizzati ad incrementare il monte donazioni, oltre alla tradizionale charity dinner organizzata in Veneto (regione della Onlus promotrice) una novità sarà rappresentata l’organizzazione di uno spettacolo teatrale, come evento collaterale a quello sportivo, “AFFETTI INSTABILI” di Riccardo PIFERI e Max PISU, con Max PISU che si è reso disponibile per questa grande occasione del 60° anniversario della nascita della Fondazione AIRC. Lo spettacolo teatrale andrà in scena in ottobre a VERONA e il ricavato sarà devoluto in aggiunta ai fondi raccolti durante l’evento sportivo.

Fondazione AIRC. Da 60 anni affrontiamo il cancro. Insieme.

Dal 1965 Fondazione AIRC sostiene con continuità la ricerca indipendente sul cancro con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci. Attraverso un sistema di selezione rigoroso e trasparente, AIRC finanzia le idee più promettenti di ricercatori esperti e giovani talenti in ogni fase della loro carriera, contribuendo così ad aumentare del 54% il numero di persone che hanno superato il cancro (dato a 10 anni dalla diagnosi di cancro tra il 2010 e 2020). In questi sei decenni, ha destinato circa 2,5 miliardi di euro a migliaia di progetti di ricerca, supportando oggi il lavoro di circa 5.400 ricercatori attivi in 96 istituti prevalentemente pubblici del nostro Paese. Una comunità composta da 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari e 17 Comitati e uffici regionali garantisce una presenza capillare sul territorio. Parte integrante del mondo AIRC è IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione, punto di riferimento internazionale che richiama studiosi da tutto il mondo. AIRC inoltre diffonde la cultura della prevenzione e i risultati della ricerca in scuole, università, aziende e sui media. Informazioni e approfondimentisu airc.it. Dati aggiornati a gennaio 2025.

Video AIRC per Run4Hope

http://www.youtube.com/watch?v=G39_PBnziso

Video ufficiale Run4Hope 2025

Link Percorsi Regionali Run4Hope 2025:

https://www.run4hope.it/images/Comunicati_stampa/Percorsi_regionali_Run4Hope_25.pdf