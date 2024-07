Vicenza – 50 borse di studio della Camera di Commercio per il settore turistico

Dal 30 luglio sarà possibile presentare le domande per il nuovo bando 24QT

della Camera di Commercio di Vicenza.

Possono richiedere la borsa di studio, del valore di 800 euro, sia le matricole di quest’anno

sia chi è già iscritto o ha completato il percorso di formazione nel corso del 2024

Continua l’impegno della Camera di Commercio di Vicenza per sostenere il settore turistico e la qualità della filiera turistica nel territorio provinciale: a questo riguardo, un nodo essenziale è naturalmente rappresentato dalla disponibilità di personale qualificato.

Proprio con l’obiettivo di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore, la Camera di Commercio di Vicenza ha pubblicato il Bando 24QT, che come lo scorso anno prevede uno stanziamento di 40 mila euro per l’assegnazione di 50 borse di studio del valore di 800 euro, riservate agli iscritti ai corsi di qualificazione professionale rivolti al settore realizzati in provincia da enti riconosciuti dalla Regione.

Più in dettaglio, sono due le macro-categorie di percorsi di formazione ammessi dal bando: da una parte le produzioni alimentari, dall’altra i servizi turistici.

Nel primo ambito rientrano i corsi per diventare operatori di macelleria, pasticceria, panificazione oppure gelateria.

Decisamente articolato è l’elenco dei corsi ammessi nell’ambito dei servizi turistici: tecnico dei servizi bar (bar tender, barman), tecnico di cucina (cuoco, chef), tecnico dei servizi di sala (responsabile di sala, maître), operatore di cucina (cuoco, aiuto cuoco), tecnico specializzato in gestione di strutture della ristorazione (food & beverage manager), sommelier, operatore dei servizi di sala (cameriere) e pizzaiolo.

Un’ampia tipologia di percorsi di formazione, dunque, come ampia è la carenza di figure professionali nel settore rilevata anche dalla più recente indagine del sistema informativo camerale Excelsior: secondo la rilevazione, in provincia di Vicenza proprio il settore “Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici” è quello che richiede il maggior numero di personale, soprattutto con diploma o qualifica professionale, e si registra una significativa difficoltà di reperimento per alcune figure con un punte oltre il 60%.

Possono presentare domanda per ottenere le borse di studio sia gli studenti che intendono iscriversi ad uno di questi corsi nell’anno 2024, sia quelli già iscritti al momento della pubblicazione del bando, oppure quanti hanno completato uno di questi corsi nell’anno 2024 e non hanno già beneficiato della borsa di studio del precedente bando.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 luglio attraverso un portale dedicato che facilita e digitalizza la procedura, rendendo molto semplice la richiesta delle borse di studio. Le borse di studio saranno assegnate in base all’ordine cronologico di spedizione delle domande complete.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Vicenza: www.vi.camcom.it. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Bandi e Contributi o l’Ufficio Punto Impresa Digitale (PID): e-mail promozione@vi.camcom.it e pid@madeinvicenza.it oppure tel. – 0444.994751-752 – 0444.994840).