Vendemmia Solidale: al via le prenotazioni

Ai nastri di partenza le prenotazioni per la 13ª edizione della “®Vendemmia Solidale – Festa e Beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore”. Da giovedì 1° agosto gli “aspiranti vendemmiatori” possono iscriversi alla giornata di raccolta dell’uva a scopo benefico in programma domenica 8 settembre 2024, dalle 9.00 alle 16.00, tra i filari di Glera della tenuta Le Manzane di S. Pietro di Feletto (Treviso) scrivendo una mail a info@lemanzane.it. Il ricavato sarà devoluto a C’è Da Fare ETS (www.cedafare.org), l’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2023 dal popolare attore e comico genovese Paolo Kessisoglu per combattere il disagio giovanile prendendo per mano i ragazzi senza bussola e riavvicinandoli man mano alla vita e a una quotidianità.

Dal 2012 Ernesto Balbinot e la moglie Silvana Ceschin insieme ai figli Marco e Anna organizzano la ®Vendemmia Solidale nello splendido scenario delle Colline del Prosecco Superiore, dal 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Centinaia di persone ogni anno contribuiscono all’iniziativa benefica raccogliendo i grappoli d’uva destinati a produrre le bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg personalizzate con il bindello della ®VENDEMMIA SOLIDALE 2024 e vendute nel periodo prenatalizio. La ®Vendemmia Solidale è un modo per stare insieme facendo del bene e questo è alla base del sentimento che anima i tanti amici che partecipano all’evento.

Quest’anno la scelta è stata quella di aiutare l’associazione C’è Da Fare ETS e sostenere i progetti di supporto psicologico e neuropsichiatrico per adolescenti in difficoltà. Sebbene un peggioramento nelle condizioni di salute mentale dei soggetti in età evolutiva fosse già evidente prima del 2020, la pandemia da COVID-19 ha determinato un profondo cambiamento psicosociale. A livello nazionale è aumentato l’accesso ai reparti di pronto soccorso pediatrico per cause di scompenso psichico, quali ideazione suicidaria (+147%), depressione (+115%), disturbi del comportamento alimentare (+78.4%), psicosi (+17.2%), autolesionismo (+27%) e isolamento sociale (Hikikomori) con conseguente incremento anche delle ospedalizzazioni per situazioni di particolare gravità (+39.5%).

La manifestazione inizia con la vendemmia, prosegue con le visite in cantina, la musica italiana dal vivo della band Fuori Orario Reunion e di Alberto Ceschin, alcuni momenti di intrattenimento per i più piccoli con il giocoliere/equilibrista Manuele Pascal, il test drive di Manzotti Automobili, l’aperitivo con Prosecco Superiore Docg Le Manzane, i prodotti della Distilleria Fratelli Brunello, protagonisti anche di una gara di cocktail, e gli sfiziosi “cicchetti” di pesce di Ca’ del Poggio. A seguire lotteria con estrazione di premi. La mattinata termina con una ghiotta merenda in “caneva”. All’evento partecipano Paolo Kessisoglu e la sua squadra di instancabili ciclisti.

Il contributo di partecipazione per prendere parte alla manifestazione è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini dai 3 anni in su.

L’hashtag per seguire l’evento e darne visibilità sui social è #®️VendemmiaSolidale.

La cantina Le Manzane si trova a San Pietro di Feletto (Treviso), a metà strada tra le Dolomiti e Venezia, nella fascia collinare della provincia di Treviso, nel cuore delle Colline del Prosecco Superiore, proclamate il 7 luglio 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. L’azienda, a conduzione familiare, è fortemente radicata nel territorio trevigiano come produttrice da 40 anni. La cantina, tra le più dinamiche e interessanti nel panorama enologico del Conegliano Valdobbiadene, distribuisce sia in Italia che all’estero raggiungendo oltre 30 Paesi.

C’è Da Fare ETS è un’associazione non profit, nata nel 2023, da un’idea di Paolo Kessisoglu che si impegna ad abbattere lo stigma delle malattie mentali negli adolescenti. Disegna e avvia progetti concreti, scalabili sul territorio nazionale, che possano prendere per mano i ragazzi senza bussola, riavvicinandoli man mano alla vita e a una quotidianità. Collabora con ospedali, UONPIA e altri enti in grado di fornire supporto ad adolescenti e famiglie in grave stato di disagio. Informa sul tema salute mentale, avvia raccolte fondi strutturate, crea eventi, iniziative sportive e culturali per sostenere i progetti.