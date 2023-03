Torna l’Ora Legale: nel weekend si dormirà un’ora in meno

E’ arrivato il momento di spostare le lancette dell’orologio. Si torna infatti all’ora legale nel weekend e precisamente nella notte fra sabato 25 e domenica 26 marzo. Di dovranno spostare le lancette dell’orologio (per chi ha ancora le lancette) dalle 2 alle 3. Per chi si chiede se verrà abbandonato in Italia questo sistema (il cambio d’ora da legale a solare e viceversa) non vi è ancora una risposta, nel senso che la Commissione Europea ha lasciato ampia discrezionalità ai Paesi membri, auspicando ad una progressiva uniformità, per motivi logistico-commerciali. Ricordiamo che in Italia dal 1965 è stata introdotta per 4 mesi e dal 1996 per 7 mesi.

Riporta Ilsole24Ore che, secondo la Società italiana di medicina ambientale (Sima), nel solo anno 2023 l’adozione dell’ora legale permanente per tutto l’anno produrrebbe nel nostro Paese, “sulla base delle attuali tariffe elettriche, risparmi diretti in bolletta per 382 milioni di euro, grazie a minori consumi di energia per circa 720 milioni di kwh”.