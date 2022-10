Torna l’ora solare: ecco quando regolarla

Premettendo che oramai quasi tutti i dispositivi si autoregolano al cambio dell’ora, il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. Esattamente alle 3 di notte bisogna ‘spostare le lancette’ sulle 2. Se il cambio di primavera (da solare a legale) è traumatico per molti, considerando che si dorme un’ora in meno, il 29-30 ottobre avranno invece una notte più lunga. L’ora solare durerà 7 mesi. Il sistema è in vigore dagli anni ’60 ma è stato messo in discussione da una direttiva europea del 2018, per ora in fase di stallo