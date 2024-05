VICENZA – “Non sei un vero alpino!”, donna esagitata strappa la bandiera dal cancello di un uomo

Verso le ore 16.20 di ieri, un equipaggio in servizio di Volante della Questura è intervenuto a Vicenza, in Strada Marosticana, per una lite in strada, in atto tra un uomo ed una donna.

Da quanto successivamente appreso, gli Agenti costatavano che la donna avrebbe strappato la bandiera italiana che l’uomo aveva esposto sul cancello della propria abitazione, accusandolo di non poter esporre il tricolore poiché non era un vero alpino.

L’uomo, offeso da tale frase, avrebbe reagito allontanando la donna con uno spintone, adducendo la necessità di doversi difendere per l’eccessiva aggressività dell’accusatrice.

Le parti sono state ricondotte alla ragione dai Poliziotti ed informate delle facoltà di legge.

I contendenti – che non si conoscevano tra loro prima dell’accaduto – si sono riservati la facoltà di sporgere querela per l’accaduto.