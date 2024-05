VICENZA – Stato di allarme per il maltempo in arrivo: sacchi di sabbia pronti, invito ai cittadini: “Restate aggiornati su sito e social”

E possibili criticità dalle prime ore del mattino. Pronti i sacchi di sabbia nei punti di distribuzione. Restare aggiornati su sito e social

Il Coc si è riunito alle 14.30 per esaminare l’ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto che per Vicenza indica allarme rosso, sia per rischio idraulico sia per rischio idrogeologico.

Gli attuali modelli previsionali indicano temporali intensi sulla città tra le 2 e le 7 del mattino, con criticità che potrebbero interessare le aree vicine al Retrone (zona industriale, via Fusinato, santi Apostoli), allo Stadio e alle vie Sansigoli e Cappellari.

Successivamente, nel pomeriggio, è atteso un innalzamento consistente del livello del Bacchiglione.

Per far fronte alla nuova emergenza, gli otto punti di distribuzione dei sacchi di sabbia sono stati tutti rimpinguati e sono a disposizione dei cittadini. Si tratta di viale Trissino (incrocio con via Del Grande – parcheggio Stadio); contra’ Santi Apostoli; viale Fusinato (incrocio con strada di Gogna); piazza Matteotti (davanti all’ostello della gioventù); ponte degli Angeli (in Piazza XX settembre); viale Sant’Agostino all’incrocio con via Valdorsa; vicino alle chiesa di Debba; vicino alla chiesa di San Pietro Intrigogna.

Le idrovore sono già posizionate nelle zone più critiche.

Amcps sta provvedendo a chiudere provvisoriamente con “pannelli armo” la breccia che si è creata durante la piena della settimana scorsa sul muro della scuola Dame inglesi sul Bacchiglione. L’intervento definitivo sarà eseguito prossimamente dal Genio civile.

I cittadini delle zone a rischio allagamenti sono invitati a verificare gli aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito www.comune.vicenza.it e sulle pagine social del Comune.

Al momento il Coc ritiene di tenere aperte le scuole.

È consigliato iscriversi al servizio Telegram t.me/ComuneVicenza

Per segnalazioni è attiva la centrale operativa della polizia locale al numero 0444545311.