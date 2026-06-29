Aggredisce un uomo con un cavatappi: marocchino arrestato per tentato omicidio, la vittima perde quasi un orecchio

Una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di domenica in piazza Cittadella, a Verona, si è conclusa con l’arresto di un uomo di 40 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora, accusato di tentato omicidio aggravato. La vittima, un romeno di 47 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento dopo aver riportato gravissime lesioni, tra cui il distacco quasi totale dell’orecchio sinistro.

L’intervento della Polizia di Stato è scattato poco prima della mezzanotte, quando la Centrale operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un uomo accoltellato. All’arrivo in piazza Cittadella, gli agenti delle Volanti hanno individuato il presunto aggressore ancora sul posto e, a poca distanza, il ferito, in evidente stato di shock e con una copiosa perdita di sangue.

I poliziotti hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale del Suem 118 che, viste le condizioni critiche del 47enne, lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale Borgo Trento.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, supportata dalle testimonianze raccolte e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’area della biglietteria del parcheggio di piazza Cittadella, dove i due uomini sarebbero stati coinvolti in una violenta colluttazione.

Sul luogo sono state trovate numerose tracce di sangue sia sul pavimento sia all’interno dei locali. I testimoni hanno riferito di aver visto il quarantenne colpire ripetutamente la vittima nella parte superiore del corpo utilizzando un cavatappi, indicando poi con certezza agli agenti il presunto autore dell’aggressione.

Durante il sopralluogo, la Polizia ha sequestrato un cavatappi con manico in legno, sporco di sangue, ritenuto compatibile con le ferite riportate dal 47enne.

Alla luce degli elementi raccolti, il quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trasferito nel carcere di Verona Montorio, dove rimane a disposizione della magistratura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.