Orrore in Germania: cinque vittime in una sparatoria dentro una struttura per minori

Cinque persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste gravemente ferite in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di lunedì 29 giugno a Stade, cittadina di circa 50 mila abitanti sulle rive dell’Elba, nei pressi di Amburgo, nel nord della Germania. Le autorità hanno arrestato due persone, tra cui il presunto autore dell’attacco, mentre le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’allarme è scattato quando la polizia ha comunicato l’avvio di una vasta operazione nel centro della città, invitando la popolazione a evitare l’area di Dankersstraße. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria è avvenuta all’interno di una struttura di accoglienza per minori, dove si sarebbe verificato un omicidio con più vittime.

Le cinque persone decedute erano tutte adulte. Oltre ai morti, il bilancio comprende diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Le forze dell’ordine hanno precisato che, dopo l’arresto dei due sospettati, non esiste più alcun pericolo per la popolazione.

La struttura interessata ospita gruppi residenziali destinati a donne in gravidanza, giovani madri con figli e minori affidati temporaneamente ai servizi sociali in situazioni di emergenza. L’associazione che la gestisce dispone di undici posti letto e opera nell’ambito del sistema tedesco di protezione dell’infanzia.

Sul posto sono intervenuti numerosi agenti di polizia e mezzi di soccorso. Nelle vicinanze della struttura erano presenti anche donne con neonati in braccio, evacuate o fatte allontanare per motivi di sicurezza.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire il movente della sparatoria e la precisa sequenza degli eventi, che al momento resta ancora poco chiara.