Calci, pugni e sputi a Venezia: due commesse aggredite da sei borseggiatrici

Momenti di violenza nel cuore di Venezia, in zona San Marco, dove due commesse sono state aggredite da un gruppo di sei borseggiatrici in calle Frezzeria. L’episodio è avvenuto sabato e ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Le due lavoratrici sono state accerchiate, insultate e colpite con calci, pugni e sputi, riportando anche fratture e traumi.

«È ora di finirla che queste bande di malviventi facciano il bello e il cattivo tempo in casa nostra. Prima o poi rischia di scapparci il morto», commenta Monica Poli, consigliera comunale e anima dei Veneziani non distratti, intervenendo sull’ennesimo episodio di violenza in città.

Secondo il racconto di una delle due vittime, tutto sarebbe iniziato quando le commesse hanno notato il gruppo mentre importunava alcuni turisti all’esterno del negozio. «Io e la mia collega stavamo lavorando – racconta una delle due donne aggredite – quando fuori dal negozio abbiamo notato un gruppo di borseggiatrici che importunavano alcuni turisti. Gli ho fatto cenno di smetterla e loro, da fuori, hanno cominciato a insultarmi, anche con epiteti fortemente razzisti. Sono uscita perché ho visto che continuavano a stazionare in calle e loro si sono scagliate su di me urlandomi di tutto: “N.. di m.., tornatene a casa tua”. Non mi sono lasciata intimidire, ho chiamato subito le forze dell’ordine: loro mi hanno accerchiato, saranno state un gruppo di sei donne, e hanno cominciato a colpirmi. Cercavano di mettermi all’angolo, di buttarmi a terra. Io conosco la zona, quindi ho cercato di mettermi il più possibile sotto le telecamere che sono in calle, in modo che riprendessero l’aggressione. Vedendo la scena la mia collega è uscita per difendermi e hanno aggredito anche lei».

La violenza sarebbe poi degenerata rapidamente. «Calci, pugni, sputi, insulti: il solito repertorio dei borseggiatori che vengono sorpresi con le mani nel sacco, o meglio nelle tasche o negli zaini, dall’esercito dei Non distratti o da semplici cittadini che non si girano dall’altra parte», si legge nella ricostruzione dei fatti.

La commessa ha riportato ferite importanti. «Mi hanno rotto un dente e anche un dito della mano – continua la commessa -, mi hanno colpito sulle braccia, non le dico il dolore. Io sono una persona sportiva, ho una buona tenuta fisica, e anche se stavano picchiando anche me ho cercato di aiutare la mia collega. Lei, poverina, è rimasta a dir poco sotto choc, infatti era talmente sconvolta e spaventata che non se l’è neanche sentita di andare in ospedale a farsi visitare. Ha avuto un attacco di panico e ha chiamato il suo compagno per farsi venire a prendere. È spaventatissima e anche io lo sono: a me hanno dato cinque giorni di prognosi. Adesso ho paura di tornare al lavoro, temo che mi riconoscano e tornino a farmi del male. Non ci sentiamo sicure né per strada né sul posto di lavoro perché in qualunque momento rischiamo di essere aggredite».

La donna aggredita esprime fiducia nelle iniziative di contrasto ai borseggiatori. «Mi fido di Monica – conclude la donna aggredita – perché lei è in prima linea per aiutarci. Però adesso abbiamo veramente paura che succede l’irreparabile».

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Venezia. La consigliera Poli ha poi rilanciato la necessità di interventi più incisivi: «Come consigliera – continua Poli – chiedo che si faccia qualcosa per togliere queste persone dalle strade. Sono pericolose. Chiediamo di mettere in sicurezza le zone più sensibili della città, come piazzale Roma, dove tra ieri e oggi sono stati aggrediti due lavoratori Actv».