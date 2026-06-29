Palazzo Cordellina, con il nuovo mosaico torna a splendere la fontana evaporativa

VICENZA, 29 GIUGNO – È stato presentato questa mattina il service per il restauro della fontana evaporativa, il gioiello tecnologico di Palazzo Cordellina, riqualificato insieme al circostante cortile neoclassico. L’intervento, promosso dal Rotary Club Vicenza, ridarà piena funzionalità e una rinnovata veste estetica al manufatto, grazie al progetto dell’architetto Carlo Dal Bianco che ha previsto rivestimenti in mosaico Bisazza.Il progetto rappresenta una nuova tappa dell’impegno del Rotary Club Vicenza a favore del patrimonio culturale cittadino e si pone in continuità con il precedente service realizzato nel 2023 per la riqualificazione e l’arredo del grande cortile interno di Palazzo Cordellina, sede istituzionale della Biblioteca Bertoliana.All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l’assessora alla cultura Ilaria Fantin, l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, il presidente della Biblioteca Civica Bertoliana Alberto Galla, il presidente del Rotary Club Vicenza Luca Ronchetti, il progettista architetto Carlo Dal Bianco, la responsabile della scuola Engim Professioni del Restauro Barbara D’Incau e i rappresentanti della famiglia Bisazza.«Questo intervento rappresenta un bellissimo esempio di collaborazione tra istituzioni, associazionismo e imprese del territorio – dichiara il sindaco Giacomo Possamai –. Grazie all’impegno del Rotary Club Vicenza e alla generosità di tutti i partner coinvolti, valorizziamo la funzione e l’estetica di un elemento originale e a lungo trascurato del patrimonio della Bertoliana, e che abbiamo l’obiettivo di restituire pienamente alla città e alla fruizione di tutti i cittadini. La cura dei luoghi pubblici e dei beni culturali passa anche attraverso queste alleanze virtuose, capaci di generare benefici concreti per tutta la comunità. In questo caso inoltre, vi è il valore aggiunto dato dall’obiettivo di aprire il cortile neoclassico, in linea con la volontà dell’amministrazione di consegnare nuovi spazi alla comunità».



Una macchina tecnologica che diventa opera d’arteRealizzata nel 2012 su progetto di Aim Vicenza in accordo con la Soprintendenza, la fontana non è un semplice elemento decorativo. Si tratta infatti di una vera e propria macchina termo-regolatrice che, attraverso un sistema di cascatelle e spruzzi nebulizzati, dissipa il calore generato dall’impianto di climatizzazione di Palazzo Cordellina, consentendo di preservare le sale storiche e affrescate dell’edificio senza l’impatto acustico e visivo dei tradizionali impianti esterni.Il trascorrere del tempo ha tuttavia compromesso l’aspetto estetico e alcune funzionalità del manufatto. L’intervento appena concluso, coordinato dall’architetto Carlo Dal Bianco e approvato dalla Soprintendenza, ha completamente rinnovato l’immagine della fontana.La parete centrale è stata rivestita con il mosaico “Spring-rose”, realizzato con tessere di vetro donate da Bisazza Spa. Il decoro raffigura grandi rose inglesi su fondo scuro ed è ispirato al motivo ideato dallo stesso Dal Bianco per l’ingresso della Fondazione Bisazza di Montecchio Maggiore.Parallelamente sono stati eseguiti il ripristino delle vasche e delle canaline, l’impermeabilizzazione delle pareti, la regolazione delle portate d’acqua, la verifica del sistema decalcificante per prevenire la formazione di depositi e la pulizia dell’intera area circostante.«La fontana evaporativa è un’opera particolare perché unisce funzione tecnologica e qualità architettonica – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller –. Il restauro ha consentito di intervenire sia sugli aspetti estetici sia su quelli impiantistici e manutentivi, garantendo il corretto funzionamento del sistema e la sua conservazione nel tempo».«La Bertoliana è uno dei luoghi simbolo della cultura vicentina e ogni intervento che ne valorizza gli spazi rappresenta un investimento sulla qualità della vita culturale della città – aggiunge l’assessora alla cultura Ilaria Fantin –. Il recupero della fontana e la prospettiva di rendere sempre più accoglienti e fruibili gli spazi esterni della Biblioteca Bertoliana consentono di rafforzare il legame tra patrimonio storico, attività culturali e cittadinanza».«La Bertoliana esprime riconoscenza al Rotary Vicenza – afferma il presidente Alberto Galla – per la realizzazione di questo nuovo service il cui valore principale è la continuità di un progetto complessivo che, partito dal Cortile di Palazzo Cordellina, intende riqualificare e rendere disponibili al pubblico gli spazi all’aperto della biblioteca».



Il prossimo passo: un nuovo spazio aperto alla cittàL’intervento sulla fontana rappresenta il primo tassello di un più ampio percorso di valorizzazione dell’area compresa tra Palazzo San Giacomo e Palazzo Costantini, il cui obiettivo finale è di trasformare questo cortile, finora chiuso al pubblico, in un luogo d’incontro accogliente per studenti, cittadini e turisti, collegandolo armoniosamente al grande cortile interno di Palazzo Cordellina.L’intero programma di interventi – comprensivo del restauro della fontana, del recupero del portale e della sistemazione dell’area esterna – vede un impegno economico complessivo del Rotary Club Vicenza pari a 20.700 euro.«Questo intervento interpreta pienamente il significato del servizio rotariano: mettere competenze, risorse e relazioni al servizio della comunità con spirito di responsabilità e senza alcun interesse personale – conclude il presidente del Rotary Club Vicenza Luca Ronchetti –. Abbiamo scelto di contribuire alla valorizzazione di un luogo di grande importanza non soltanto materiale ma anche di attenzione verso la città, la sua storia e la qualità della vita dei cittadini, perché crediamo che prendersi cura del patrimonio comune significa custodire la memoria, promuovere la bellezza e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Questo risultato testimonia anche il ruolo del Rotary nel creare relazioni e mettere in rete energie e sensibilità diverse per contribuire a realizzare progetti comuni e raggiungere obiettivi condivisi. Per questo esprimiamo un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa, l’assessorato ai lavori pubblici e quello alla cultura del Comune, la Fondazione Bisazza, Engim, l’associazione Amici dei Parchi, e tutte le realtà e le persone che, con generosità e competenza, hanno condiviso questo percorso».Nel prossimo autunno prenderanno avvio i lavori di restauro del portale neoclassico a tre ingressi su contra’ Riale, che presenta evidenti fenomeni di degrado degli intonaci e delle parti lapidee. L’intervento sarà realizzato in collaborazione con gli allievi e i restauratori specializzati di Engim Veneto.Successivamente sarà riqualificata anche l’area verde prospiciente la fontana, con l’obiettivo di creare uno spazio armonioso e accogliente nel quale architettura, vegetazione e acqua possano dialogare tra loro. La Biblioteca Bertoliana completerà il progetto con l’installazione di nuove sedute destinate a cittadini, studenti e visitatori.



La partecipazione degli studenti di restauro della scuola EngimIl restauro della fontana evaporativa ha un grande valore anche per la scuola di restauro Engim, perché rientra in una lunga collaborazione con il Comune di Vicenza e la Biblioteca Bertoliana che negli anni ha consentito di coniugare formazione, tutela del patrimonio culturale e impegno sociale, consolidando una sinergia a favore della città e della valorizzazione dei suoi beni storici.«Il progetto formativo si inserisce nel programma di manutenzione ordinaria dei monumenti del centro storico e ha l’obiettivo di sensibilizzare alla cura, alla conservazione e al rispetto degli spazi urbani, patrimonio fondamentale della nostra identità locale. – rende noto – Barbara D’Incau, responsabile della scuola Engim Professioni del Restauro e la famiglia – Nella prossima primavera, grazie anche alla collaborazione con la ditta di restauro Athena, la Scuola di Restauro sarà impegnata nell’intervento sulla facciata vincolata della fontana della Biblioteca Bertoliana, prospiciente contra’ Riale. L’attività coinvolgerà 10 allievi del corso per Tecnico del Restauro di Beni Culturali, che avranno l’opportunità di confrontarsi con un cantiere reale di elevato valore storico e formativo, operando sotto la guida di professionisti specializzati nei diversi ambiti del settore. I lavori saranno supervisionati dai formatori-restauratori Elena Zironda e Piero Ciampi e da Francesco Rizzi per la parte diagnostica, garantendo un approccio multidisciplinare e un costante supporto tecnico-scientifico durante tutte le fasi dell’intervento. L’iniziativa conferma dunque l’impegno della Scuola di Restauro nella formazione delle nuove generazioni di restauratori e nella valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, attraverso attività che uniscono apprendimento, responsabilità e servizio alla comunità».