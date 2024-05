VENETO – Scontro fra due auto: sette feriti, due gravissimi

Alle 23:10 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Friuli incrocio con via Marche a Portogruaro per un incidente stradale tra una Bmw, un’Opel Corsa e un’Audi Rs 3: 7 feriti. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento, da Latisana e Portogruaro con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, tutti finiti fuoristrada tra cui una in un campo agricolo. Gli operatori, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno estratto tre persone, rimaste incastrate negli abitacoli. Tutti e 7 i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem intervenuti con più ambulanze e l’elicottero e trasferiti in diversi ospedali: due persone in codice rosso, 3 in giallo e due in verde.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3.