Spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 30enne

PADOVA, 29 GIUGNO – Arrestato un 30enne a Vigonza, nel Padovano, per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: l’uomo, di origini marocchine, in casa nascondeva oltre 16 grammi di eroina, suddivisi in 15 dosi, e 900 euro in contanti.

Lo riferisce la Questura di Padova, evidenziando che lo scorso sabato alcuni agenti in borghese hanno notato l’uomo sul terrazzino di casa in atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Alla richiesta dei documenti, il trentenne ha tentato la fuga spintonando i poliziotti e con una violenta reazione: l’uomo ha colpito gli agenti con calci, pugni e persino morsi prima di essere definitivamente bloccato. La successiva perquisizione dell’abitazione a Vigonza ha portato al sequestro della droga e dei contanti.Il trentenne, regolare sul territorio ma già condannato nel 2022 per reati specifici, è stato arrestato e trattenuto in attesa del giudizio per direttissima. Contestualmente, il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha attivato l’Ufficio Immigrazione per disporre la revoca del permesso di soggiorno



