CRONACA
29 Giugno 2026 - 15.12

Scontro auto-moto: 2 morti e 2 feriti

Nicoletta Ugolini
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VENEZIA, 29 GIUGNO – Viaggiavano in moto intorno a mezzanotte la scorsa notte, percorrendo via Argine San Marco sulla strada Provinciale 57 a Fossalta di Piave, nel Veneziano quando nello schianto con un’auto un 66enne e una 55enne, entrambi del Bresciano. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso per i due non c’è stato nulla da fare. Conseguenze non gravi per due giovani, residenti nel Trevigiano, che erano a bordo della macchina, sequestrata come la moto dai carabinieri della compagnia di San Donà arrivati nel tratto per ricostruire i fatti e la dinamica e accertare le condizioni alla guida.
La strada, nel punto al confine tra Venezia e Treviso è stretta: i carabinieri nella ricostruzione stanno valutando anche le velocità di percorrenza. L’automobilista alla guida, residente in provincia di Treviso è stato accompagnato all’ospedale per accertamenti. Sul tratto hanno lavorato per buona parte della notte, al recupero dei feriti e dei corpi e alla messa in sicurezza della strada, i vigili del fuoco di San Donà. ANSA VENETO

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