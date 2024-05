VENETO – 16enne muore dopo un incidente in moto

Un ragazzo di 16 anni, Andrea Camuffo, è morto ieri (domenica 19 maggio) in seguito alle lesioni riportate la sera di sabato in un incidente stradale avvenuto in via Ca’ Balotta a Costermano. Il giovane viveva a Caprino Veronese con la famiglia e studiava a Verona.

Sabato sera stava rincasando in moto ma, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la recinzione di un’abitazione. Sul posto un’ambulanza del Suem 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasferito in elicottero all’ospedale Borgo Trento di Verona è stato sottoposto ad interventi chirurgici. Ieri il decesso