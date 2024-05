Video choc: la droga degli zombie in Veneto. Donazzan: “Contrastare l’emergenza!”

Arriva anche in Veneto l’emergenza del Fentanyl, che sta decimando intere generazioni negli USA. Il video, giratoci da Elena Donazzan (FdI), assessore regionale all’Istruzione, è sconvolgente. Riprende tre individui, giovani, nella zona della stazione degli autobus a San Donà di Piave. Donazzan prende posizione e intende far riunire le istituzioni responsabili a livello territoriale e potenziare la vigilanza negli istituti scolastici. Ricordiamo che il Fentanyl è un farmaco che appartiene alla categoria degli oppioidi – stessa famiglia dell’eroina e della morfina – di cui però è molto più potente: “100 volte più potente della morfina e 50 volte più potente dell’eroina”, si legge sul sito della Drug Enforcement Administration (Dea), agenzia federale antidroga statunitense (Per approfondire clicca qui – fonte: Istituto Mario Negri).

(Il video, relativo ad una fermata autobus di San Donà, ci è stato girato da Elena Donazzan)

“Ha ragione il Ministro della Giustizia Carlo Nordio: il Fentanyl detta anche ‘droga degli zombie’ rappresenta un grave pericolo per la nostra comunità e, in particolare, per i più giovani. Il fatto che stia trovando diffusione in Veneto mi preoccupa. Alcuni cittadini mi hanno segnalato casi di giovani assuntori in condizioni pietose, riversi su se stessi, appena oltre l’orario delle lezioni”.

Così l’Assessore all’Istruzione della Regione del Veneto Elena Donazzan (Fd), che ha già scritto all’Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, per chiedere di vigilare sul problema e di incentivare l’attività informativa sui terribili effetti del Fentanyl.

“Va diffusa la consapevolezza del problema tra i giovani aiutandoli a capire la gravità del fenomeno e chiedendo anche a loro di segnalare situazioni anomale, perché solo così si può fare prevenzione. Nelle scuole o in ambienti collegati si trovano purtroppo mercanti di morte che rischiano di corrompere i nostri giovani, giovani che dovrebbero tenere sempre lo sguardo rivolto alla vita”.

Donazzan invita a non sottovalutare questa nuova piaga: “Chiederò al Prefetto di Venezia, che è la provincia da cui mi arrivano più segnalazioni, di riunire i soggetti deputati alle emergenze territoriali perché di questo si tratta. Chiederò sia coinvolta anche la Procura, riconosciuta la grande sensibilità del Procuratore Generale dottor Bruno Cherchi”.