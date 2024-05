Noventa e Pojana: paura per il Ronego ancora in piena, in vista del maltempo

(foto archivio)

In vista delle intense precipitazioni previste per stanotte e domani, a Noventa e Pojana i sindaci Mattia Veronese e Paola Fortuna esprimono preoccupazione per la situazione del canale Ronego, il cui livello rimane alto dopo qualche giorno dall’ultima ondata di maltempo. Il timore è che le intense piogge possano aggravare la situazione provocando tracimazioni o rottura degli argini. I due primi cittadini hanno interpellato le autorità competenti (presidente, direttore e direzione tecnica del Consorzio Bonifica Adige Euganeo ed è stato avvisato il presidente della Provincia di Vicenza oltre che i consiglieri regionali di zona) da parte delle quali viene spiegato che il deflusso delle acque del canale è controllato (come quello di molti altri canali) per evitare problemi idraulici ai territori più a valle, anch’essi interessati dall’alto livello di fiumi e canali. Motivo per il quale, oltre ad aver richiesto e sollecitato il deflusso del fiume, in vista dell’ondata di maltempo avvertono i cittadini dei possibili pericoli. I due sindaci sono in stretto contatto con l’autorità di Bacino per monitorare la situazione. Entrambi i Coc comunali restano operativi per monitorare ed intervenire in caso che la situazione volga al peggio. L’invito è di non avvicinarsi agli argini, di non parcheggiare le auto in garage interrati e di tenere oggetti di valore ai piani alti delle abitazioni.