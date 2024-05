VENETO – Tre ragazzi in un canale artificiale: 19enne morto, un disperso

Aggiornamento Vigili del Fuoco

VERONA, IN CORSO LE RICERCHE DI UN GIOVANE DISPERSO NEL CANALE CAMUZZONI

Proseguono le ricerche dei vigili del fuoco del giovane disperso da domenica sera nel canale Camuzzoni a Verona, dove ha perso la vita un altro ragazzo, mentre un terzo che ha tentato di soccorrere i primi due è riuscito a mettersi in salvo.

L’allarme alle 19:45, quando le persone sono state viste in acqua. Nel frattempo una delle tre persone, quello entrato per soccorrere è riuscito a mettersi in salvo ed è stato assistito dal personale sanitario. I vigili del fuoco hanno recuperato uno dei due giovani nei pressi delle griglie del Basso Acquar. Purtroppo nonostante i soccorsi l’immigrato 18enne del Benin è stato dichiarato morto dal personale medico del Suem. L’altro giovane e tuttora disperso. I vigili del fuoco stanno monitorando lo sgrigliatore nell’ipotesi che il corpo rimasto bloccato sul fondo venga a galla.

Questa mattina, 20 maggio, i vigili del fuoco di Verona hanno ripreso le ricerche del giovane disperso nel canale Camuzzoni dalla sera precedente nell’area della centrale termica di Tombetta.

La vicenda è ancora poco chiara, ma vi sarebbero coinvolti tre giovani finiti nel canale artificiale di Verona. Solo uno di loro è riuscito a mettersi in salvo da solo, come riportato da Adnkronos. L’allarme è scattato ieri poco prima delle 20 dopo la segnalazione che indicava la presenza di tre persone in acqua. Una successiva chiamata riferiva che le persone erano due, una non si vedeva più. Nella tarda serata di ieri, è stato recuperato il corpo senza vita di un 19enne di origine maghrebina schiacciato all’altezza delle griglie di Basso Acquar. Il giovane proveniva dal Benin ed era ospite di una struttura di accoglienza. Di un altro giovane caduto in acqua non si hanno ancora notizie e i vigili del fuoco sono al lavoro nella zona dove è stata recuperata la salma del 19enne per trovarlo. Un terzo giovane è riuscito a mettersi in salvo ed è stato trovato in ipotermia.