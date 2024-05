VENETO – Tragico schianto: muore una coppia, indagato autista tedesco del furgone

Tragico incidente ieri sera a Codevigo sulla Romea, dove ha perso la vita una coppia di Spinea: il 68enne Mario Mazzuccato e la moglie Morena Boscolo, 66enne.

E’ indagato per omicidio stradale colposo plurimo l’autista del furgone Ford Tourneo, un 57enne tedesco di Düsseldorf. Un atto dovuto vista la dinamica e la gravità dell’incidente. In base ai rilievi della Polizia stradale di Piove di Sacco la moto Suzuki in sella alla quale vi era la coppia di rientro da Chioggia, avrebbe provato a superare la coda. Un mezzo avrebbe provato a mettersi in corsia di sorpasso e la coppia avrebbe invaso la corsia opposta dalla quale stava sopraggiungendo la famiglia tedesca. L’impatto è stato inevitabile e per la coppia non vi è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo è stato portato in ospedale per accertamenti mentre la famiglia è stata portata a Rosolina in taxi.