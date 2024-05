Anteprima di Adunata per gli Alpini di Ana Vicenza “Monte Pasubio”.

Giovedì preludio tutto berico alla tre-giorni nazionale. Le Penne Nere locali impegnate negli ultimi preparativi ma anche in una giornata densa di appuntamenti significativi per la Sezione e la città.

L’ultima sabbiolina della clessidra è di puro terreno vicentino. Da venerdì sarà Adunata Nazionale, ma la vigilia è tutta berica. Il 9 maggio sarà per gli Alpini della Sezione ANA Vicenza “Monte Pasubio” non solo l’occasione per attendere agli ultimi ritocchi per accogliere al meglio il maxi-evento fortemente voluto in città, ma anche per essere protagonisti di una giornata densa di appuntamenti istituzionali, commemorativi e celebrativi.

Il programma

Ore 10.30 – Al Liceo Lioy, scoprimento della lapide dedicata agli alunni caduti nella Seconda Guerra Mondiale. A coronamento di un’approfondita ricerca condotta dagli attuali studenti, in collaborazione con il centro studi di Ana Vicenza “Monte Pasubio”, sulla storia di 23 loro giovani colleghi che sacrificarono la vita per la libertà, morendo in battaglia durante il secondo conflitto mondiale, la targa restituisce alla comunità un pezzo della sua storia e fortifica la memoria. Alla cerimonia saranno presenti i parenti dei giovani caduti.

Ore 11 – Insieme alle quattro Sezioni consorelle (Bassano, Marostica, Asiago e Valdagno), a Monte Berico deposizione di una corona al monumento delle Otto Aquile, dedicato dallo scultore –e artigliere alpino vicentino- Giuseppe Zanetti ai battaglioni “di casa”: Vicenza, Bassano, Val Leogra, Val Brenta, Monte Berico, Sette Comuni e Pasubio e al 2° reggimento artiglieria da montagna.

Ore 19.30 – Alla Loggia del Capitaniato, il presidente di Ana Vicenza “Monte Pasubio” Lino Marchiori riceve dalla Venerabile Confraternita del Bacalà alla vicentina l’ambito collare. Saranno presenti il presidente nazionale Ana Sebastiano Favero, già investito del collare nel 2021, in occasione dell’attribuzione della cittadinanza onoraria al Battaglione Vicenza, e il sindaco Giacomo Possamai.

Ore 20 – Le due fanfare sezionali – la Storica e la Note Alpine– si esibiscono per il centro storico.

