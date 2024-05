Terribile scontro auto-moto a Vicenza: muore un giovane

VICENZA, SCONTRO AUTO MOTO: DECEDUTO UN GIOVANE

Alle 18:20, di giovedì 9 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Trento a Vicenza per lo scontro tra una moto e un’auto: deceduto il giovane centauro di 19 anni di Vicenza, ferito l’automobilista. I vigili del fuoco arrivati dalla centrale hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale sanitario del Suem ha iniziato le operazioni di rianimazione del giovane motociclista andate avanti per molto tempo. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del giovane. Ferito il conducente dell’auto assistito dai sanitari e poi trasferito in ospedale. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Intervento e rilievi ancora in corso.