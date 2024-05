Torna ‘Il Signore degli Anelli’: milioni di fan in attesa dei due film previsti

Una notizia davvero emozionante per milioni di appassionati della Terra di Mezzo. Il Signore degli Anelli, la celebre saga ispirata all’opera di JRR Tolkien, farà il suo ritorno sul grande schermo con due nuovi film diretti dal regista neozelandese Peter Jackson. Il titolo provvisorio del primo film, previsto per il 2026, è Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum.

L’annuncio è stato fatto giovedì da Peter Zaslav, CEO della Warner, durante una conferenza sui risultati finanziari della major. Il progetto è stato affidato alla controllata Warner, la New Line Cinema. Questo annuncio ha certamente rallegrato gli azionisti, considerando il successo delle precedenti operazioni legate alla saga, che hanno incassato complessivamente 2,9 miliardi di dollari e hanno conquistato ben 17 Oscar, tra cui quello per il miglior film per Il Ritorno del Re nel 2004.

I nuovi film esploreranno “intrighi mai raccontati prima”, come ha affermato Peter Zaslav. Peter Jackson, già regista della trilogia originale del Signore degli Anelli (2001-2003) e della trilogia de Lo Hobbit (2012-2014), sarà produttore del primo film, mentre la regia sarà affidata a Andy Serkis, noto per aver interpretato Gollum tramite la tecnologia di motion capture. La sceneggiatura sarà scritta da Fran Walsh e Philippa Boyens, autrici delle sceneggiature della saga finora.

Il ritorno del Signore degli Anelli alla Warner rappresenta un evento significativo a Hollywood, dove i personaggi di Frodo, Gollum e compagnia sono oggetto di grande interesse. Nel novembre 2017, Amazon ha acquisito i diritti per una serie TV ambientata migliaia di anni prima degli eventi dei film, per una cifra stimata in oltre 1 miliardo di dollari, pagata direttamente agli eredi di Tolkien. Dopo la prima stagione nel 2022, la seconda stagione arriverà entro la fine dell’anno sulla piattaforma Prime Video.

Nell’ambito cinematografico, i diritti della saga sono stati a lungo detenuti dal produttore Saul Zaentz, attraverso la società Tolkien Enterprises. Tuttavia, a causa di contrasti sulle royalties con la New Line negli ultimi anni, Tolkien Enterprises è stata acquisita nel 2022 dal colosso svedese dei videogiochi Embracer Group. Quest’ultimo ha rapidamente raggiunto un accordo con la Warner per avviare la produzione di una nuova serie di film, con l’obiettivo comune di coinvolgere nuovamente Peter Jackson e il suo team. La collaborazione è stata ufficializzata.