Il festival “Visioni di Danza” invade Vicenza

Da martedì 30 luglio a venerdì 2 agosto l’edizione 2024 del festival prevede una serie di eventi nel cuore della città: “Notte del tango” e “Notti della danza”, prime nazionali e regionali che vedranno protagoniste otto compagnie italiane e straniere.

Una “Notte del Tango” e una produzione in prima nazionale “Tempo fugit” (30 luglio), un “Bolero” con 12 danzatori e due musicisti (31 luglio), due “Notti della Danza” (1 e 2 agosto), una prima regionale, otto compagnie di danza che si alterneranno nei vari eventi.

Il Festival “Visioni di Danza”, creato e diretto da Luciano Padovani, giunto al suo lustro di vita, approda nel centro storico di Vicenza per quattro giorni di spettacoli, eventi, performance, da martedì 30 luglio a venerdì 2 agosto.

Dopo i successi ottenuti a Montecchio Maggiore, Schio e Asiago, a Vicenza sarà Piazza dei Signori il cuore del festival, e in particolare la Loggia del Capitaniato, ma non mancheranno incursioni anche in altri luoghi del centro storico.

S’inizierà, come detto, martedì 30 luglio con la prima nazionale di “Tempo Fugit”, produzione Compagnia Naturalis Labor, in Piazza dei Signori alle 19 e in Piazza delle Erbe alle 20. Protagonisti i danzatori Giovanni Consoli e Elisa Spina: una partita di pallacanestro può diventare la metafora di una storia d’amore? Repliche (stessa ora, stessi luoghi): 31 luglio 1 e 2 agosto. Biglietto di cortesia un euro.

Sempre martedì 30, dalle 21 a mezzanotte,nella Loggia del Capitaniato “Notte del Tango”: Milonga sotto le stelle con i tangueros che invaderanno anche una porzione di Piazza dei Signori. Gli appassionati e gli allievi delle molte scuole di tango del territorio, potranno esibirsi in questo coinvolgente e sensuale ballo di coppia sulle note delle selezioni musicali del Tdj Carlo Carcano. Ingresso milonga: intero 10 euro.

“Fragilitas-Atis”, della compagnia Déjà Donné, è il titolo dello spettacolo, in prima regionale, che da martedì 30 luglio al 2 agosto, alle 10 e alle 11.30, vedrà la danzatrice Virginia Beretta esibirsi in diversi luoghi del centro storico. Biglietto di cortesia un euro.

Mercoledì 31 luglio, alle 21.15, la Loggia del Capitaniato sarà sede dell’atteso evento speciale: “Bo.le.ro”, con la compagnia Arearea. Dodici danzatori che danzeranno su tre composizioni musicali accompagnati da due musicisti. Nel terzo “tempo” i dodici danzatori si animeranno al ritmo della circolarità del “Boléro” di Maurice Ravel. Ingresso 5 euro. In caso di pioggia: Palazzo Chiericati.

Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, dalle 21.15 nella Loggia del Capitaniato e in Piazza dei Signori, chiusura della tappa vicentina del festival con le “Notti della Danza”: con cinque compagnie che si esibiranno in sei diversi spettacoli, tre per ogni serata. Ingresso 10 euro.

​​​Info e prenotazioni su tutti gli spettacoli sul sito del festival: www.visionididanza.org ; e-mail: visionididanza@gmail.com.

La manifestazione è sostenuta da: Ministero della Cultura, Regione Veneto, Provincia e Camera di Commercio di Vicenza e dai Comuni di Vicenza, Schio, Montecchio Maggiore, Asiago e Valli del Pasubio.