A Noventa Vicentina il Cyrano de Bergerac

ESTATE TEATRALE: SPETTACOLO “CYRANO DE BERGERAC” – VENERDÌ 26 LUGLIO 2024

Domani sera, venerdì 26 luglio alle ore 21.00, presso il Parco di Villa Ca’ Arnaldi, si terrà il quinto e ultimo appuntamento della rassegna “Estate Teatrale”, dedicata a Franco Bellin.

L’Archibugio Compagnia Teatrale metterà in scena lo spettacolo “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand, diretto da Giovanni Florio. Cyrano, poeta e spadaccino, affronta la vita come un duello. La sua penna e la sua spada, entrambe affilate, si scagliano contro il mondo intero, deridendo le sue ipocrisie. Cyrano ci fa ridere delle bassezze del potere, ma nemmeno le risate più fragorose possono nascondere l’enorme naso che deturpa il suo volto, né l’insicurezza che gli impedisce di dichiarare il suo amore per Rossana. Un amore sincero e disperato che Cyrano sceglie di vivere indirettamente, prestando le sue parole e il suo spirito a Cristiano, l’amante della sua amata.

Costo del biglietto: 8 euro.