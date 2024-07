L’Homo Modernus di Leonardo Manera al Castello di Romeo

Risate e riflessioni sulla quotidianità in scena al Castello di Romeo. Alle 21.15 di mercoledì 24 luglio 2024 è in programma il terzo appuntamento di TEATRO MUSICA & DANZA AL CASTELLO, la rassegna inserita nel cartellone di iniziative ESTATE D’EVENTI e organizzata dal Comune con la collaborazione del Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN: sul palco montecchiano arriva Leonardo Manera con il suo “Homo Modernus”. Uno spettacolo che, partendo dai limiti della società messi in evidenza dal periodo pandemico, si pone come obiettivo la ricerca di una strada giusta per raggiungere la felicità. Il comico, attore e cabarettista prova a vivere una giornata qualunque, dalla colazione alla cena, dalla raccolta differenziata dei rifiuti all’inevitabile pausa sui social, dall’accompagnare i figli a scuola fino all’arrivo al lavoro. Momenti di ansia, ma anche di divertimento e comicità, finché la sera si chiede: “C’è ancora, per noi insoddisfatti uomini d’oggi, un motivo per sorridere alla vita?”. Un interrogativo che origina riflessioni e porta, infine, a un messaggio di speranza. “Homo Modernus” unirà comicità e sorriso a concrete considerazioni del nostro modo di vivere quotidiano.

TEATRO MUSICA & DANZA AL CASTELLO chiuderà mercoledì 31 luglio, alle 21.15, con lo spettacolo conclusivo affidato agli Oblivion che dopo tre anni tornano in città portando al Castello di Romeo lo spettacolo “Oblivion Collection”: cinque voci e una chitarra, il trionfo della parodia, i pezzi più divertenti del loro repertorio in 90 minuti di show. Gli spettacoli prevedono un biglietto intero a 15 euro e ridotto a 10 euro, acquistabile nelle biglietterie fisiche (Ufficio Cultura e un’ora prima dell’evento nella biglietteria del castello), online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita.