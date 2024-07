A Monte Berico torna ‘Desidera’, la notte di San Lorenzo

Ritorna per il secondo anno “Desidera. La notte di San Lorenzo”, l’iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città e dall’assessorato alle politiche giovanili per gustarsi le stelle cadenti del 10 agosto dallo scenografico piazzale della Vittoria, con l’accompagnamento musicale di un pianoforte a coda.

Il programma dell’evento è stato presentato stamane dagli assessori Ilaria Fantin e Leonardo Nicolai che dichiarano: «Annunciamo con gioia la seconda edizione della tanto attesa notte delle stelle cadenti, dopo il grande successo dello scorso anno che ha portato a Monte Berico più di duemila persone. Un’esperienza davvero unica che quest’anno arricchiamo con l’altrettanto suggestiva visita gratuita notturna del parco di villa Guiccioli e del Museo del Risorgimento e della Resistenza. L’anno scorso abbiamo voluto dare un segnale forte e ad appena un mese dal nostro insediamento abbiamo lanciato Desidera, la notte di San Lorenzo, un evento che si basava sulla semplicità e la carica emotiva. La risposta è stata inaspettata e l’entusiasmo che si è creato ci ha permesso di aggregare una piccola comunità di realtà interessate a far parte di questa bella iniziativa, che oggi vogliamo ringraziare. Vicenza può essere più viva, anche ad agosto: serve avere idee e passione. E per questo anche quest’anno invitiamo le persone a essere partecipanti attivi, venendo a Monte Berico a piedi e portandosi una coperta per godersi uno spazio che in cui per una notte le auto lasceranno posto alle persone».

Liberato per l’occasione dalle auto, dalle 18 di sabato 10 agosto fino alle 2 di notte piazzale della Vittoria tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a luci spente con pianoforte a coda chiamato ad accompagnare questa magica esperienza.

Sarà possibile portare un telo, una coperta o un cuscino da casa e accomodarsi sul piazzale per guardare il cielo stellato e la città dall’alto.

Dalle 22 alle 2 di notte tre pianisti – Diego Bassignana, Ciriaco Colella e Sergio Marcante – si alterneranno alla tastiera, proponendo un repertorio vario e stimolante che viaggerà da Debussy, Chopin, Piazzolla fino a Chick Corea, Yann Tiersen, Pino Daniele, Leonard Cohen.

Per un’osservazione scientifica, il Gruppo Astrofili Vicentini “G. Abetti” proporrà un viaggio tra le stelle. Sarà infatti possibile osservare il cielo alla ricerca delle Perseidi, con l’aiuto di laser che raggiungono il cielo con i quali gli esperti mostreranno le costellazioni, fino a far “atterrare” i presenti sulla Luna, della quale si vedranno i dettagli e i crateri grazie all’allestimento di due telescopi.

Quest’anno, inoltre, il programma si arricchisce di nuove iniziative legate all’evento.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza sarà aperto in via straordinaria dalle 18.30 alle 22 e il parco storico di Villa Guiccioli sarà visitabile fino alle 22.

Sono previste anche visite guidate gratuite, una del parco alle 19 e una al Museo al 20.30.

Infine il ristorante Ai Sette Santi, aperto e accessibile alle auto anche durante l’evento, allestirà nel piazzale della Vittoria un piccolo chiosco ristoro, in sintonia con il contesto.

La partecipazione alla manifestazione è ad ingresso libero.