Adunata Alpini – Il piano parcheggi dell’Ulss 8 per sanitari e utenti

L’Adunata Nazionale degli Alpini non lascerà a piedi il personale sanitario, utenti e loro accompagnatori: per tutti infatti l’ULSS 8 Berica, ha predisposto un Piano parcheggi che consentirà di raggiungere il San Bortolo durante le tre giornate della manifestazione.

Più in dettaglio, nella giornata di venerdì 10 maggio, per i dipendenti dell’Azienda sono riservati 500 posti nel parcheggio multipiano del quartiere fieristico, da dove il collegamento con l’Ospedale sarà assicurato mediante un servizio bus in orari prestabiliti in relazione ai turni di lavoro dei dipendenti. Inoltre, per agevolare la corretta occupazione dei posti auto sono stati distribuiti ai dipendenti dei contrassegni colorati diversificati a seconda dei quattro turni giornalieri.

Per gli utenti sono stati riservati 330 posti nei parcheggi Nord e Sud di Viale Rodolfi, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità e ai malati cronici per i quali sono previsti percorsi di accesso alla struttura e parcheggi dedicati.

Il personale dipendente in reperibilità potrà utilizzare il Parcheggio San Francesco con l’accesso esclusivamente da Viale Rodolfi.

Infine, per i dipendenti e i collaboratori di ditte fornitrici di servizi per l’ospedale, l’Azienda ha riservato una area di proprietà in zona Laghetto prevendo il trasferimento verso il San Bortolo.

In tutti i parcheggi sarà presente personale di vigilanza per garantire la massima sicurezza e controllo.

«In occasione di eventi straordinari come quello dell’Adunata Nazionale degli Alpini è richiesta la massima collaborazione di tutti, come pure anche la massima comprensione per eventuali disagi. Il Piano parcheggio predisposto dall’Azienda rientra tra le misure organizzative per la buona riuscita dell’evento, nella certezza che tutti agiranno in modo collaborativo e responsabile» afferma il Direttore Generale dell’Azienda, la dott.ssa Patrizia Simionato.